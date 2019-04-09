Как в 1990-х: попрошайки добрались до общественного транспорта

«Я такое видел в 1990-х годах в электричках под Питером. Устроишься себе на лавке, а тут в вагон входят люди и либо поют песни под баян, либо предлагают купить какую-то мелочь, а то и просят денег на лечение дальнего родственника-пропитание-билет до дома. И вдруг подобное - в Таллинне в 2019 году», - рассказал читатель, ставший свидетелем представления и даже успевший снять сцену на мобильный телефон.

Дело было в прошлую среду в трамвае между остановками "Хобуяама" и "Мере-пуйестеэ". В трамвай вошла молодая женщина с плакатом в руках и начала звучно просить «добрых людей» о помощи. Женщина голосила недолго, особых результатов не добилась и благополучно удалилась восвояси.

«Как это понимать и как с этим бороться?» - спросили мы в Департаменте полиции и погранохраны.

Руководитель участковых полицейских Ида-Таллиннской группы Ида-Харьюского отделения полиции Маргарита Ингель объяснила, что в Эстонии разрешается просить милостыню и подаяние, если это делается ненавязчивым способом: «Возможно, кто-то на самом деле оказался в затруднительном положении и пытается любым способом добыть денежные средства. Но ко всем таким случаям нужно относиться трезво, так как под видом сбора пожертвований люди - а обычно это иностранцы - очень часто просят деньги на цели, не имеющие никакого отношения к благотворительности. Например, полиция неоднократно предупреждала о лицах, которые собирают на улице и на парковочных площадках пожертвования якобы для слабослышащих, но этот сбор денег никак не связан с официальной организацией, представляющей интересы людей, имеющих проблемы со слухом».

Ингель напомнила, что и в средствах массовой информации неоднократно рассказывали о «старушках», просящих на улицах милостыню, которые на самом деле являются переодетыми вполне молодыми женщинами или даже мужчинами: «В этом случае решать самому человеку - хочет он материально поддержать просящего или нет. Если же вы хотите помочь людям и быть уверенным, что ваши деньги гарантированно пошли на благое дело, это можно сделать переводом на счет проверенной и надежной организации».

А на вопрос, что делать, представитель полиции ответил: «Если сбор средств ведется агрессивно, навязчиво, беспокоит окружающих, это является нарушением общественного порядка и об этом следует сообщить в полицию на короткий номер 112, описав внешность этих людей и сообщив направление их движения. Полиция сможет также проверить, находятся ли эти лица в Эстонии на законном основании».

Главный специалист по связям с общественностью Муниципальной полиции Таллинна Меэли Хунт сказала, что если в подобной ситуации на месте окажется патруль, проверяющий билеты, контролеры могут вежливо попросить таких людей прекратить свою деятельность и покинуть общественный транспорт: «На большее у МуПо прав нет».

Она также напомнила, что в Эстонии попрошайничество официально не запрещено, за исключением случаев, когда это делается мешающим согражданам способом – хватают за рукава, требуют в ультимативной форме и так далее: «Люди разные: кого-то такое обращение не заденет, а другой будет сильно встревожен. По представленному вами видео можно сказать, что речь идет об эмоциональном и затрагивающем чувства людей способе сближения. Кроме того, двери в трамвае закрыты и у людей нет возможности выйти».

Хунт уточнила, что у нуждающихся есть разные возможности попросить о помощи: это можно сделать в социальных сетях и СМИ, есть и различные благотворительные организации. А помогать или не помогать – это дело человека.