Сданный в девятом классе экзамен позволит молодым людям ходатайствовать о гражданстве

Новым коалиционным договором предусмотрены небольшие нововведения. Для молодых людей предусмотрена возможность ходатайствовать о получении эстонского гражданства на основании сданного в девятом классе экзамена по государственному языку, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Этот экзамен будет рассматриваться как экзамен для получения гражданства. Они будут сдавать и экзамен по знанию нашей конституции. Это тоже будет считаться экзаменом для получения гражданства", - пояснил кандидат на пост министра внутренних дел, председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме.