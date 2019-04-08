Пн, 8.04.2019
Это тотальное раскачивание эстонского внутреннего правопорядка, демократии и безопасности. Эвелин Сепп
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Сданный в девятом классе экзамен позволит молодым людям ходатайствовать о гражданстве

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Учеба. Иллюстративное фото.

ФОТО: PantherMedia / Scanpix

Новым коалиционным договором предусмотрены небольшие нововведения. Для молодых людей предусмотрена возможность ходатайствовать о получении эстонского гражданства на основании сданного в девятом классе экзамена по государственному языку, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Этот экзамен будет рассматриваться как экзамен для получения гражданства. Они будут сдавать и экзамен по знанию нашей конституции. Это тоже будет считаться экзаменом для получения гражданства", - пояснил кандидат на пост министра внутренних дел, председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме.

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