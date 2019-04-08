Сданный в девятом классе экзамен позволит молодым людям ходатайствовать о гражданстве

"Этот экзамен будет рассматриваться как экзамен для получения гражданства. Они будут сдавать и экзамен по знанию нашей конституции. Это тоже будет считаться экзаменом для получения гражданства", - пояснил кандидат на пост министра внутренних дел, председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме.