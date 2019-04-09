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Направлявшийся в Таллинн поезд насмерть сбил человека

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Поезда Elron.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Во вторник утром в Тюри пассажирский поезд насмерть сбил человека.

Несчастный случай произошел около семи утра при въезде на станцию Тюри. По предварительным данным, пожилая женщина попала под поезд Elron, ехавший по маршруту Вильянди-Таллинн.

По предварительным данным, пострадавшая скончалась на месте происшествия.

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