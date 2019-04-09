Направлявшийся в Таллинн поезд насмерть сбил человека

Rus.Postimees.ee112Направлявшийся в Таллинн поезд насмерть сбил человекаНаправлявшийся в Таллинн поезд насмерть сбил человекаBNS Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии9 апреля 2019, 7:21Поезда Elron.ФОТО: Mihkel MaripuuВо вторник утром в Тюри пассажирский поезд насмерть сбил человека.Несчастный случай произошел около семи утра при въезде на станцию Тюри. По предварительным данным, пожилая женщина попала под поезд Elron, ехавший по маршруту Вильянди-Таллинн.По предварительным данным, пострадавшая скончалась на месте происшествия. Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментариипоездсмерть