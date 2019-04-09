Деньги из второй пенсионной ступени можно будет снять в течение двух лет после заявления

"У людей появится выбор: если они доверяют и хотят остаться в сегодняшней системе, возможность останется, но если сегодняшняя система их не устраивает и они хотят решать сами и больше, то такая возможность также появится. У нас в обществе точно есть люди, которые могут управлять своими деньгами или инвестировать", - пояснил 8 апреля в интервью "Актуальной камере" председатель партии "Отечество" Хелир-Валдор Сеэдер, по инициативе которого этот пункт был включен в коалиционный договор.