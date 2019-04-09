Вт, 9.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас
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Деньги из второй пенсионной ступени можно будет снять в течение двух лет после заявления

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Пенсионер. Иллюстративное фото.

ФОТО: Caro / Teschner / Caro / Teschner/Scanpix

Подписанный в понедельник коалиционный договор Центристской партии, Консервативной народной партии (EKRE) и Isamaa ("Отечество") предусматривает возможность гибкого распоряжения накопленными во второй пенсионной ступени средствами: ее участники смогут продолжать делать взносы по нынешней системе, выбрать вариант самостоятельного инвестирования или забрать накопленные средства, уплатив с них подоходный налог, передает Rus.err.

"У людей появится выбор: если они доверяют и хотят остаться в сегодняшней системе, возможность останется, но если сегодняшняя система их не устраивает и они хотят решать сами и больше, то такая возможность также появится. У нас в обществе точно есть люди, которые могут управлять своими деньгами или инвестировать", - пояснил 8 апреля в интервью "Актуальной камере" председатель партии "Отечество" Хелир-Валдор Сеэдер, по инициативе которого этот пункт был включен в коалиционный договор.

У людей появится возможность самостоятельно инвестировать средства накопительной пенсии в ценные бумаги или недвижимость. Кроме того, уплатив подоходный налог, можно будет просто забрать накопленные деньги, вообще отказавшись от участия во второй пенсионной ступени, в таком случае средства будут перечислены на банковский счет в течение двух лет после подачи заявления.

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