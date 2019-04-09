Деньги из второй пенсионной ступени можно будет снять в течение двух лет после заявления

Подписанный в понедельник коалиционный договор Центристской партии, Консервативной народной партии (EKRE) и Isamaa ("Отечество") предусматривает возможность гибкого распоряжения накопленными во второй пенсионной ступени средствами: ее участники смогут продолжать делать взносы по нынешней системе, выбрать вариант самостоятельного инвестирования или забрать накопленные средства, уплатив с них подоходный налог, передает Rus.err.
"У людей появится выбор: если они доверяют и хотят остаться в сегодняшней системе, возможность останется, но если сегодняшняя система их не устраивает и они хотят решать сами и больше, то такая возможность также появится. У нас в обществе точно есть люди, которые могут управлять своими деньгами или инвестировать", - пояснил 8 апреля в интервью "Актуальной камере" председатель партии "Отечество" Хелир-Валдор Сеэдер, по инициативе которого этот пункт был включен в коалиционный договор.
У людей появится возможность самостоятельно инвестировать средства накопительной пенсии в ценные бумаги или недвижимость. Кроме того, уплатив подоходный налог, можно будет просто забрать накопленные деньги, вообще отказавшись от участия во второй пенсионной ступени, в таком случае средства будут перечислены на банковский счет в течение двух лет после подачи заявления.