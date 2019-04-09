Российскую фигуристку дисквалифицировали за допинг

Допинг-проба, взятая у спортсменки в ноябре 2018 года, оказалась положительной. Шакун дисквалифицирована на год решением дисциплинарной комиссии ISU. В организме фигуристки были обнаружены следы запрещенного препарата диуретика фуросемида.

В феврале 2019-го Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) получила уведомление о результатах допинг-теста россиянки и отстранила Шакун от участия в соревнованиях. Фигуристка призналась в употреблении запрещенного препарата. Шакун приобрела его в аптеке и использовала для снятия отека глаза. По словам спортсменки, она забыла, что фуросемид входит в перечень запрещенных препаратов.