Макгрегор устроил драку в баре после слов о русских

По информации издания Irish Times, Макгрегор выступал на сцене, однако одному из посетителей не понравилась речь спортсмена. «Русский избил тебя», — заявил один из находившихся в баре, после чего подвергся нападению со стороны бойца. В полицию ирландец не попал.

У Макгрегора неоднократно возникали проблемы с законом. В апреле 2018-го он был арестован в связи с нападением на автобус с участниками турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Нью-Йорке. Дальнейшее разбирательство привело к обвинению бойца. Ему присудили исправительные работы и прохождение курса по управлению гневом.

В начале марта 2019-го в ирландец отобрал телефон у решившего сфотографировать его фаната и бросил аппарат на землю. Полиция задержала спортсмена. Макгрегор вышел на свободу только после уплаты залога.