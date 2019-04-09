В Норвегии задумались о создании антидопинговой полиции

С соответствующим предложением выступила председатель правления Антидопингового агентства Норвегии Торхильд Видвей.

По словам Видвей, задуматься о создании отделения полиции по борьбе с допингом ее заставил скандал, произошедший на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде.

«Не хочу сказать, что это решение, но частично это могло бы решить проблему. На мой взгляд, все дело в нехватке ресурсов.

Создание антидопинговой полиции послужило бы элементом устрашающей пропаганды, что в борьбе с допингом также является важным элементом», – считает Лефсус.