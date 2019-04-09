Вт, 9.04.2019
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В Норвегии задумались о создании антидопинговой полиции

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Снимок иллюстративный

ФОТО: FRANCK FIFE/AFP

Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус оценил возможность создания в стране антидопинговой полиции, передает Dagbladet.

С соответствующим предложением выступила председатель правления Антидопингового агентства Норвегии Торхильд Видвей.

По словам Видвей, задуматься о создании отделения полиции по борьбе с допингом ее заставил скандал, произошедший на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде. 

«Не хочу сказать, что это решение, но частично это могло бы решить проблему. На мой взгляд, все дело в нехватке ресурсов. 

Создание антидопинговой полиции послужило бы элементом устрашающей пропаганды, что в борьбе с допингом также является важным элементом», – считает Лефсус. 

На ЧМ-2019 в Зеефельде полиция Австрии провела антидопинговый рейд, в результате которого были задержаны лыжники из Австрии, Эстонии и Казахстана. Один из них – австриец Макс Хауке – был пойман за переливанием крови. 

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