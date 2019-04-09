«Власть»: сговор вечно правых

Именно Чейни настаивал на поисках связей между «Аль-Каидой» и Саддамом Хусейном, невзирая на то, что связей этих не было. Именно Чейни провел мощную пиар-кампанию, убеждая американцев и весь мир в том, что Хусейна надо изничтожить, – включая печально известное выступление Колина Пауэлла в ООН; в фильме Пауэлл (Тайлер Перри) показан скорее жертвой Чейни, человеком мятущимся и слабовольным. Именно Чейни в конечном итоге дестабилизировал Ближний Восток, что привело к рождению и усилению ИГИЛ, войне в Сирии и всему остальному, что до сих пор расхлебывает и Эстония: партия EKRE не обрела бы такой популярности, если бы не хлынувшие в ЕС иммигранты из стран, попавших под пяту «исламских» боевиков.

И все это есть в фильме Адама Маккея. Не без художественных допущений, само собой. Но, согласитесь, такие слова ни из какой песни не выкинешь.

Чтобы никто и никогда не делал любимой больно

Плохо демонизировать того, кто поставил на уши полмира? Что означает в этом контексте термин «демонизация»? А «фейковая история»? Если почитать разборы «Власти» (сошлюсь на текст Фреда Каплана на Slate.com), окажется, что факты почти все верны, и если Маккея можно в чем-то обвинить, так это в том, что он не всё сказал; например, мельком показал войну в Персидском заливе – Чейни был тогда министром обороны и производил впечатление компетентного, вменяемого, ничуть не фанатичного политика. А главным образом неверна интерпретация Чейни как циничного коррумпированного ублюдка, который ничем, кроме власти, никогда не интересовался. И Чейни, и Рамсфелд, и Буш-младший изображены карикатурно – а они вроде как не таковы...

Правда, как обычно, посередине. Да, политики во «Власти» местами гротескны, а их поступки драматизированы. Скажем, Чейни, приехав в Вашингтон, выбирает Республиканскую партию лишь потому, что ему нравится цинизм Рамсфелда: «Это республиканцы? Ну, значит, я с ними...» Вряд ли это было вот так просто – но штука в том, что если очистить мотивацию от шелухи, фильм, видимо, не лжет: Чейни выбрал партию за то, что в ней при Никсоне было больше цинизма и безжалостности – такая атмосфера была ему ближе, в том числе по карьерным соображениям.

При Чейни – и под самым непосредственным его влиянием – республиканцы сдвинулись еще правее и стали теми, кем являются сегодня. Как сказано в фильме, Чейни (наравне с Рейганом, Рамсфелдом, обоими Бушами) приложил все усилия, «чтобы снова сделать сверхбогатого американца мужского пола великим». Расслоение, раскол и радикализация общества при таком подходе – неизбежное следствие. Дело не в партиях, а в своре умных, хитрых, расчетливых, агрессивных и властолюбивых людей, которые образуют сговор вечно правых – во всех смыслах этих слов.

А вот почему Дик Чейни действовал именно так – вопрос другой. Фильм дает на него вполне убедительный ответ, причем в самом начале, когда жена орет на пьяного и в очередной раз оштрафованного Дика: «Если ты еще раз меня подведешь, я от тебя уйду!» Дик Чейни любил жену, и больше никогда ее не подводил, и когда нужно было оградить ее от жестокого отца, сделал это быстро и решительно. Видимо, точно так же Чейни любил и Америку. Во «Власти» это показано предельно четко: после 11 сентября Чейни приказывает разведке докладывать обо всех слухах, самых жестоких, самых невероятных – и видно, как он наливается яростью, как он готов на всё, лишь бы никто и никогда не причинил его стране боль.

Ну а что война в Ираке оказалась выгодна корпорации «Халлибертон» – так уж совпало. Патриотизм и корысть идут рука об руку чаще, чем кажется. Или вот история с младшей дочерью (Элисон Пилл): узнав о ее нетрадиционной ориентации, Чейни перестал выступать против однополых браков. Однако позднее, когда его старшая дочь (Лили Рэйб) баллотировалась в Конгресс от республиканцев и заявила, что она против «гей-браков», Чейни не сделал ничего, чтобы ее остановить. Может, убеждения в какой-то момент опять уступили соображениям выгоды?