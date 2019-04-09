Дом сгорел на глазах у спасателей: пожарные машины увязли в грязи

От шоссе Вильянди-Рыйгу до места происшествия примерно 300 метров. Центр тревоги передал спасателям сообщение о пожаре в 17.57. Когда прибыла первая пожарная машина, крыша здания уже провалилась. «Другие машины не доехали, потому что дорога была слишком мягкой», - сказал Sakala руководивший спасательными работами Урмас Каллиссаар.

Поскольку пожарная автоцистерна тоже не могла подъехать и воды не было, спасателям не оставалось ничего иного, как только смотреть, как горит дом. Но они все же этого не сделали, а попытались найти решение. Рядом оказался небольшой пруд, водой из которого спасатели и принялись тушить пожар. Тем временем их коллеги, машины которых увязли в грязи, кидали под колеса еловые ветки, чтобы выехать на твердую почву. Руководитель спасательных работ отправился на поиски трактора.

К хутору уже несколько лет не ведет ни одна нормальная дорога. В доме жила одна 83-летняя женщина. Она выбралась из комнаты до начала пожара, ее осмотрели медики. Спасти мебель не удалось. От дома остались одни лишь стены из силикатного кирпича.