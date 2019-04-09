Дом сгорел на глазах у спасателей: пожарные машины увязли в грязи
В воскресенье вечером в деревне Пуллеритсу волости Вильянди загорелся жилой дом. Поспешившие на вызов спасатели увязли на машинах в грязи неподалеку от места происшествия, пишет Sakala.
От шоссе Вильянди-Рыйгу до места происшествия примерно 300 метров. Центр тревоги передал спасателям сообщение о пожаре в 17.57. Когда прибыла первая пожарная машина, крыша здания уже провалилась. «Другие машины не доехали, потому что дорога была слишком мягкой», - сказал Sakala руководивший спасательными работами Урмас Каллиссаар.
Поскольку пожарная автоцистерна тоже не могла подъехать и воды не было, спасателям не оставалось ничего иного, как только смотреть, как горит дом. Но они все же этого не сделали, а попытались найти решение. Рядом оказался небольшой пруд, водой из которого спасатели и принялись тушить пожар. Тем временем их коллеги, машины которых увязли в грязи, кидали под колеса еловые ветки, чтобы выехать на твердую почву. Руководитель спасательных работ отправился на поиски трактора.
К хутору уже несколько лет не ведет ни одна нормальная дорога. В доме жила одна 83-летняя женщина. Она выбралась из комнаты до начала пожара, ее осмотрели медики. Спасти мебель не удалось. От дома остались одни лишь стены из силикатного кирпича.
Глава вильяндимааского спасательного округа Юри Соовик сказал, что время от времени случается, что тяжелые машины не могут пройти по мягкой дороге, однако это случается редко и в основном весной, когда почва еще не просохла. «Есть люди, которые живут в таких местах, где нет подъездной дороги, - сказал Соовик. - Они привыкли к такой ситуации и, на самом деле, этот период ведь недолгий: примерно пара недель. Сами они в это время на тяжелых машинах не ездят, а совершают необходимые поездки лишь тогда, когда дорога проходима».