Осторожно, брачные аферисты! Иностранцы развели доверчивых жительниц Эстонии на деньги

В случае займа денег схема проста и всегда похожа – знакомятся в интернете, возникает доверие, даже привязанность и влюбленность. Мужчины хорошо чувствуют уровень доверия к себе, и в нужный момент, когда чувства достигают апогея, просят женщин о денежной помощи. Как правило, общение продолжается до тех пор, пока женщина в состоянии давать деньги, а затем мужчина бесследно исчезает.

С женитьбой такая же история – знакомятся в интернете, знакомство перерастает во влюбленность. Затем происходит встреча в стране жениха и пара женится. После заключения брака миссия мужа в смысле получения вида на жительство выполнена, и он растворяется на просторах Европы.

Юрист Eesti Õigusbüroo Яанно Перв советует заключать брачный договор даже в случае, если человек доверяет второй половине, и договор кажется чрезмерной мерой. «Если человек добровольно отправил кому-то деньги, в дальнейшем такой заем востребовать обратно очень сложно. Человеческие отношения бывают весьма изменчивы – когда нужно одолжить деньги, отношения кажутся прекрасными, а когда приходит время возвращать долг, то отношения ухудшаются в одночасье, и должник прерывает контакты. Споры, связанные с заемными средствами – это наиболее частая причина обращения за помощью к юристам. Я настоятельно рекомендую фиксировать данные в кредит деньги. Делая банковское перечисление, следует отметить в качестве дополнительной информации, что речь идет о предоставлении кредита», - отметил Перв.