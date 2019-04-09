Жителя Силламяэ оправдали по делу о жестоком убийстве 2012 года

Вместе с тем суд признал его виновным в физическом насилии и приговорил к восьми месяцам и 16 дням лишения свободы, но поскольку Комаровский провел этот срок за решеткой во время предварительного следствия, то свое наказание он уже отбыл.

Как пояснили в суде, в качестве прямых доказательств к делу об убийстве были приобщены показания только одного свидетеля, остальные доказательства были косвенными, они не опровергают версию защиты обвиняемого.

«Поскольку этот ключевой свидетель умер до начала слушаний, то допросить его в суде не удалось», - пояснили в суде, добавив, что показания главного свидетеля, данные во время предварительного следствия, были противоречивы.

Согласно обвинению, 26 сентября 2012 года Максим избил 36-летнего мужчину в квартире дома на улице Сытке в Силламяэ, после чего вывел потерпевшего на улицу, оттащил его за дом и нанес неоднократные удары ножом, от чего тот скончался. После убийства молодой человек вернулся в ту же квартиру и нанес не опасную для жизни режущую рану 65-летнему мужчине, который открыл ему дверь.