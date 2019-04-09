На территории старого еврейского кладбища начинаются археологические исследования

В Таллинне с 17 по 26 апреля на территории старого еврейского кладбища (Магазини, 27) планируется провести предварительные археологические исследования, чтобы получить данные о состоянии фундамента на месте бывших ворот и часовни кладбища, а также уточнить территорию, на которой находились захоронения.
«Управа района Кесклинн планирует привести в порядок территорию старого еврейского кладбища. Прошлой весной в ходе толоки и мозгового штурма мы узнали мнение еврейской общины и местных жителей. Теперь нужно получить точные археологические данные, чтобы найти достойное решение для территории бывшего кладбища», - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
В ходе предварительных археологических исследований на территории бывшего кладбища в разных местах будут сделаны семь раскопов, с помощью которых можно будет собрать информацию о том, что осталось от старого фундамента на месте бывших ворот и часовни кладбища и насколько глубоко в земле он находится. Верхний слой земли будет удален с помощью экскаватора, остальные работы будут осуществляться вручную. В случае если будут найдены захоронения или человеческие кости, к работам будет подключен антрополог.
Предварительные археологические исследования на территории старого еврейского кладбища по заказу отдела защиты памятников старины Таллиннского департамента городского планирования проводит НКО Arheoloogiakeskus под руководством Гурли Ведру.
«Еще рано говорить о том, как приведенная в порядок территория будет выглядеть в будущем, так как результаты археологических исследований не известны. На всякий случай подчеркну, что на территории кладбища никто ничего строить не планирует. В планах огородить территорию, на которой были захоронения, и обозначить ее таким образом, чтобы прохожие понимали, что на ней раньше было кладбище. Можно было бы также взвесить идею сделать на территории бывшего домика сторожа и прилегающего к нему сада, где захоронений не было, небольшую зону для спокойного отдыха, где люди могли бы погулять, посидеть и подумать о чем-то своем», - отметил Свет.
Старое еврейское кладбище было предположительно построено в конце 18-го века. С 1870 по 1880 годы кладбище было обнесено каменным ограждением, были построены ворота, домик сторожа и малая часовня. Позже была построена большая часовня. В 1920-х была прекращена выдача участков под захоронения, кoгда было открыто еврейское кладбище на Рахумяэ. Старое еврейское кладбище было разрушено в 1960-х годах. В 1967 году на его месте была построена автомобильная база и ремонтные мастерские. Стоявшие пустыми здания были снесены несколько лет назад. Сейчас Управа района Кесклинн планирует совместно с Департамента городского планирования и еврейской общиной привести территорию кладбища в порядок.