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На территории старого еврейского кладбища начинаются археологические исследования

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ФОТО: Вера Копти

В Таллинне с 17 по 26 апреля на территории старого еврейского кладбища (Магазини, 27) планируется провести предварительные археологические исследования, чтобы получить данные о состоянии фундамента на месте бывших ворот и часовни кладбища, а также уточнить территорию, на которой находились захоронения. 

«Управа района Кесклинн планирует привести в порядок территорию старого еврейского кладбища. Прошлой весной в ходе толоки и мозгового штурма мы узнали мнение еврейской общины и местных жителей. Теперь нужно получить точные археологические данные, чтобы найти достойное решение для территории бывшего кладбища», - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет. 

В ходе предварительных археологических исследований на территории бывшего кладбища в разных местах будут сделаны семь раскопов, с помощью которых можно будет собрать информацию о том, что осталось от старого фундамента на месте бывших ворот и часовни кладбища и насколько глубоко в земле он находится. Верхний слой земли будет удален с помощью экскаватора, остальные работы будут осуществляться вручную. В случае если будут найдены захоронения или человеческие кости, к работам будет подключен антрополог. 

Предварительные археологические исследования на территории старого еврейского кладбища по заказу отдела защиты памятников старины Таллиннского департамента городского планирования проводит НКО Arheoloogiakeskus под руководством Гурли Ведру. 

ФОТО: Вера Копти

«Еще рано говорить о том, как приведенная в порядок территория будет выглядеть в будущем, так как результаты археологических исследований не известны. На всякий случай подчеркну, что на территории кладбища никто ничего строить не планирует. В планах огородить территорию, на которой были захоронения, и обозначить ее таким образом, чтобы прохожие понимали, что на ней раньше было кладбище. Можно было бы также взвесить идею сделать на территории бывшего домика сторожа и прилегающего к нему сада, где захоронений не было, небольшую зону для спокойного отдыха, где люди могли бы погулять, посидеть и подумать о чем-то своем», - отметил Свет. 

Старое еврейское кладбище было предположительно построено в конце 18-го века. С 1870 по 1880 годы кладбище было обнесено каменным ограждением, были построены ворота, домик сторожа и малая часовня. Позже была построена большая часовня. В 1920-х была прекращена выдача участков под захоронения, кoгда было открыто еврейское кладбище на Рахумяэ. Старое еврейское кладбище было разрушено в 1960-х годах. В 1967 году на его месте была построена автомобильная база и ремонтные мастерские. Стоявшие пустыми здания были снесены несколько лет назад. Сейчас Управа района Кесклинн планирует совместно с Департамента городского планирования и еврейской общиной привести территорию кладбища в порядок. 

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