На территории старого еврейского кладбища начинаются археологические исследования

«Управа района Кесклинн планирует привести в порядок территорию старого еврейского кладбища. Прошлой весной в ходе толоки и мозгового штурма мы узнали мнение еврейской общины и местных жителей. Теперь нужно получить точные археологические данные, чтобы найти достойное решение для территории бывшего кладбища», - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

В ходе предварительных археологических исследований на территории бывшего кладбища в разных местах будут сделаны семь раскопов, с помощью которых можно будет собрать информацию о том, что осталось от старого фундамента на месте бывших ворот и часовни кладбища и насколько глубоко в земле он находится. Верхний слой земли будет удален с помощью экскаватора, остальные работы будут осуществляться вручную. В случае если будут найдены захоронения или человеческие кости, к работам будет подключен антрополог.

Предварительные археологические исследования на территории старого еврейского кладбища по заказу отдела защиты памятников старины Таллиннского департамента городского планирования проводит НКО Arheoloogiakeskus под руководством Гурли Ведру.

ФОТО: Вера Копти

«Еще рано говорить о том, как приведенная в порядок территория будет выглядеть в будущем, так как результаты археологических исследований не известны. На всякий случай подчеркну, что на территории кладбища никто ничего строить не планирует. В планах огородить территорию, на которой были захоронения, и обозначить ее таким образом, чтобы прохожие понимали, что на ней раньше было кладбище. Можно было бы также взвесить идею сделать на территории бывшего домика сторожа и прилегающего к нему сада, где захоронений не было, небольшую зону для спокойного отдыха, где люди могли бы погулять, посидеть и подумать о чем-то своем», - отметил Свет.