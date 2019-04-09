9 апреля 1989 года - одна из самых трагических дат в истории современной Грузии.

ФОТО: DAVID MDZINARISHVILI / REUTERS

9 апреля 1989 года - одна из самых трагических дат в истории современной Грузии. Тридцать лет назад войска разогнали мирную антисоветскую демонстрацию в центре Тбилиси.

Бессрочные акции протеста начались в связи со звучавшими в Абхазии требованиями о выходе из Грузинской ССР. Но вскоре демонстранты в Тбилиси стали призывать к независимости Грузии.

Операция по подавлению демонстрации началась около четырех часов утра 9 апреля. При разгоне были применены дубинки, саперные лопатки и отравляющие вещества.

В результате разгона погибли 20 человек, из них трое несовершеннолетних, а большинство - женщины.

Еще одной жертвой тех событий стал 25-летний Гия Карселадзе, убитый уже после объявления комендантского часа.