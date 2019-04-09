Rus.Postimees.eeЗа рубежом«Кровавое воскресенье» Тбилиси. Воспоминания очевидцев 30 лет спустя«Кровавое воскресенье» Тбилиси. Воспоминания очевидцев 30 лет спустяBBC News Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии9 апреля 2019, 10:049 апреля 1989 года - одна из самых трагических дат в истории современной Грузии.ФОТО: DAVID MDZINARISHVILI / REUTERS9 апреля 1989 года - одна из самых трагических дат в истории современной Грузии. Тридцать лет назад войска разогнали мирную антисоветскую демонстрацию в центре Тбилиси.Бессрочные акции протеста начались в связи со звучавшими в Абхазии требованиями о выходе из Грузинской ССР. Но вскоре демонстранты в Тбилиси стали призывать к независимости Грузии.Операция по подавлению демонстрации началась около четырех часов утра 9 апреля. При разгоне были применены дубинки, саперные лопатки и отравляющие вещества.В результате разгона погибли 20 человек, из них трое несовершеннолетних, а большинство - женщины.Тбилиси-89: «Ночь саперных лопаток»В защиту Пражской весны: как выход диссидентов на Красную площадь в 1968 году навсегда изменил жизнь их семейЧего вы, возможно, не знали о венгерских событиях 1956 годаЕще одной жертвой тех событий стал 25-летний Гия Карселадзе, убитый уже после объявления комендантского часа. Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментариитбилиси