Фото: в Пыльвамаа продается уникальный деревянный дом

Более того, этот уникальный дом находится в уникальном месте - рядом с рекой Ахья, озером Кийдъярве, муравьиным заповедником Аксте и жемчужиной Пыльвамаа - Таеваскоя, пишет портал Kodustiil.
В заповедной зоне реки Ахья, в деревне Кийдъярве, продается новый деревянный дом норвежского типа, который венчает привлекательная крыша из дерна. На первом этаже находится гостиная с открытой кухней и туалетом с душевой кабиной и две спальни.
Отапливается дом воздушным тепловым насосом типа воздух/воздух, в гостиной - печное отопление, ванная комната и туалет с электрическим подогревом пола.
- В ста метрах от дома находится озеро Кийдъярве, где есть общественный пляж с новыми причалами для лодок.
- В 50 метрах от дома расположен старинный усадебный парк с баскетбольной и волейбольной площадками.
- Река Ахья и старая водяная мельница - в 300 метрах.
- До Таэваскоя - 2,5 км.
- Природный заповедник Вальгесоо с его смотровой башней и пешеходными тропами находится в 3 км.
- Природный заповедник Аксте с королевством муравьев находится в 4 км.
Окружающие леса богаты грибами и ягодами. Можно ловить рыбу из реки и озера.
Подробности находятся на портале KV.EE.