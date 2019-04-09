Фото: в Пыльвамаа продается уникальный деревянный дом

В заповедной зоне реки Ахья, в деревне Кийдъярве, продается новый деревянный дом норвежского типа, который венчает привлекательная крыша из дерна. На первом этаже находится гостиная с открытой кухней и туалетом с душевой кабиной и две спальни.

ФОТО: KV.EE

Отапливается дом воздушным тепловым насосом типа воздух/воздух, в гостиной - печное отопление, ванная комната и туалет с электрическим подогревом пола.

ФОТО: KV.EE

- В ста метрах от дома находится озеро Кийдъярве, где есть общественный пляж с новыми причалами для лодок.

- В 50 метрах от дома расположен старинный усадебный парк с баскетбольной и волейбольной площадками.

- Река Ахья и старая водяная мельница - в 300 метрах.

- До Таэваскоя - 2,5 км.

- Природный заповедник Вальгесоо с его смотровой башней и пешеходными тропами находится в 3 км.

- Природный заповедник Аксте с королевством муравьев находится в 4 км.

Окружающие леса богаты грибами и ягодами. Можно ловить рыбу из реки и озера.