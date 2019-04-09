Вт, 9.04.2019
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Российский олимпийский чемпион завершил карьеру

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Nikita Krjukov

ФОТО: Iliya Pitalev/RIA Novosti

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков объявил о завершении карьеры, передает sports24.

«Официально хочу заявить о том, что я ухожу из большого спорта. Решение взвешенное, обдуманное. У меня был год, чтоб принять его. Большое спасибо моему тренеру Юрию Каминскому за то, что он влюбил меня в лыжные гонки.

Карьера была насыщенной. Я благодарен судьбе за, что оказался в лыжах. Это лучший вид спорта. Если думаете, куда отдавать своих детей, отдавайте в лыжи.

На игры в Пхенчхан меня не допустили. Но зато у нас появилась молодежь, которой не стыдно передать полномочия.

Теперь я буду открывать лыжную академию имени Никиты Крюкова. Пока проект частный. Но, если получится получить государственную поддержку, это будет очень круто», – сказал Крюков на пресс-конференции. 

Крюков выиграл золото в спринте на Играх-2010 в Ванкувере. В Сочи-2014 завоевал серебро в командном спринте. Также на его счету три золота, серебро и бронза чемпионатов мира. 

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