«Это незаконно»: министр осудил хитрый план двух бизнесменов

Строительство крупнейшего в Эстонии Айдуского ветропарка было остановлено два года назад, когда Ида-Вируская уездная управа оспорила весной 2015 года выданное предприятию OÜ Aidu Tuulepark, которое принадлежит Олегу и Андресу Сынаялгам, разрешение на строительство. Суд остановил установление ветряков через два года. Это решение действительно до сих пор.

Как сообщило «Северное Побережье», этой весной Сынаялги нашли хитрый способ, как обойти этот запрет. Они продолжают строительство ветропарка просто через другое предприятие - Eleon Greeni (прежнее название OÜ Kindel Vara), которому волость Майдла дала разрешение на строительство Айдуского ветропарка уже в 2013 году.

По словам Сынаялгов, о продолжении работ они проинформировали как волостное управление, так и министра юстиции. Последний не откликнулся, и поскольку никто и нигде не оспаривал имеющееся разрешение, то строительные работы можно продолжить, считает Андрес Сынаялг.

По словам министра окружающей среды Сийма Кийслера, дела все-таки так не делаются. Он уточнил, что строить можно только с разрешения владельца земли, а владелец земли – Министерство окружающей среды – разрешения Сынаялгам не давал. Также министр обращает внимание, что в то время, когда братья получили от волости в 2015 году новое разрешение на строительство, старое перестало действовать.

«Поскольку выданное в 2013 году разрешение на строительство не действует и действие выданного в 2015 году разрешения на строительство приостановил суд, происходящая строительная деятельность является незаконной», - утверждает Кийслер.