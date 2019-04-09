Трудовой спор: водители автобусов требуют зарплату в размере 1200 евро в месяц

Транспортный профсоюз желает, чтобы с 2020 года минимальная зарплата водителей автобусов, работающих на полную ставку, составляла 1200 евро в месяц. Поскольку предприятия не намерены столько платить, для решения трудового спора водители автобусов обратились к государственному примирителю.
С конца прошлого года Транспортный профсоюз и представляющий автобусные фирмы Союз автопредприятий вели переговоры о заключении нового расширенного отраслевого коллективного договора. В связи с тем, что переговоры ни к чему не привели, для решения трудового спора профсоюз обратился к государственному примирителю, передает Majandus24.
Основное требование профсоюза - договориться на уровне сектора о том, чтобы работа водителей автобусов ценилась и чтобы с 2020 года для водителей автобусов была введена новая минимальная месячная оплата труда.
Председатель правления профсоюза Юллар Каллас заявил, что ситуация в секторе пассажирских перевозок критическая, и размер минимальной месячной зарплаты нуждается в корректировке.
«Сегодня минимальная зарплата водителя автобуса составляет 945 евро в месяц, входящие в профсоюз водители хотят, чтобы с 2020 года работающие на полную ставку водители автобусов получали бы 1200 евро в месяц», - отметил Каллас.