Трудовой спор: водители автобусов требуют зарплату в размере 1200 евро в месяц

С конца прошлого года Транспортный профсоюз и представляющий автобусные фирмы Союз автопредприятий вели переговоры о заключении нового расширенного отраслевого коллективного договора. В связи с тем, что переговоры ни к чему не привели, для решения трудового спора профсоюз обратился к государственному примирителю, передает Majandus24.

Основное требование профсоюза - договориться на уровне сектора о том, чтобы работа водителей автобусов ценилась и чтобы с 2020 года для водителей автобусов была введена новая минимальная месячная оплата труда.

Председатель правления профсоюза Юллар Каллас заявил, что ситуация в секторе пассажирских перевозок критическая, и размер минимальной месячной зарплаты нуждается в корректировке.