«Красная секунда»: почему имеющие проблемы со здоровьем люди садятся за руль автомобиля?

В очередном выпуске ведущий вместе с экспертами обсудит и рассмотрит аварии, когда решающим фактором стало плохое самочувствие водителя.

Вы бы сели за руль из-за заболевания, по причине которого вы ранее теряли сознание? А разрешили бы отвезти своих детей не тренировку человеку, который принял снотворное или плохо себя чувствует? Очевидно, ответ напрашивается сам собой.

К сожалению, как показывает практика, всегда есть те, кто не видит в этом проблемы. К сожалению, нередко подобное мышление приводит к смертельным авариям.

Если человек знает, что у него имеются определенные проблемы со здоровьем, то такое поведение кажется нерациональным. Бывают случаи, когда люди садятся за руль с гипсом на руке или ноге. Особенно талантливые умудряются нажимать на педали с помощью костылей. люди осознают, в каком состоянии они это все делают, и что за руль садиться нельзя, но все равно делают это.

Когда человек решается поехать на машине, зная, что у него есть проблемы со здоровьем, он не осознает, что данный шаг представляет угрозу не только для него самого, но и для окружающих.

Бывают ситуации, когда близкие пытаются уговорить человека не садиться за руль, но он воспринимает это в качестве критики - якобы он не умеет водить.

Водитель вы, близкий человек или врач, выдавший справку и знающий о заболевании, которое может мешать управлению автомобилем - всегда следует себя переспросить, а все ли вы сделали для того, чтобы избежать смертельной аварии на дороге.