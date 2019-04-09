«Красная секунда»: почему имеющие проблемы со здоровьем люди садятся за руль автомобиля?

Почему случаются тяжелые ДТП и как их избежать? «Красная секунда» постарается найти ответы на эти вопросы с помощью примеров из реальной жизни. А помогут в этом эксперты, которые имеют дело как с последствиями трагических аварий, так и заняты в работе по их предотвращению. Ведущий передачи Мадис Киммель на собственном опыте проверит, как и почему возникают опасные ситуации.
В очередном выпуске ведущий вместе с экспертами обсудит и рассмотрит аварии, когда решающим фактором стало плохое самочувствие водителя.
Вы бы сели за руль из-за заболевания, по причине которого вы ранее теряли сознание? А разрешили бы отвезти своих детей не тренировку человеку, который принял снотворное или плохо себя чувствует? Очевидно, ответ напрашивается сам собой.
К сожалению, как показывает практика, всегда есть те, кто не видит в этом проблемы. К сожалению, нередко подобное мышление приводит к смертельным авариям.
Если человек знает, что у него имеются определенные проблемы со здоровьем, то такое поведение кажется нерациональным. Бывают случаи, когда люди садятся за руль с гипсом на руке или ноге. Особенно талантливые умудряются нажимать на педали с помощью костылей. люди осознают, в каком состоянии они это все делают, и что за руль садиться нельзя, но все равно делают это.
Когда человек решается поехать на машине, зная, что у него есть проблемы со здоровьем, он не осознает, что данный шаг представляет угрозу не только для него самого, но и для окружающих.
Бывают ситуации, когда близкие пытаются уговорить человека не садиться за руль, но он воспринимает это в качестве критики - якобы он не умеет водить.
Водитель вы, близкий человек или врач, выдавший справку и знающий о заболевании, которое может мешать управлению автомобилем - всегда следует себя переспросить, а все ли вы сделали для того, чтобы избежать смертельной аварии на дороге.
Смотрите новую передачу «Красная секунда» по средам в 20.30 на портале Rus.Postimees.ee с озвучкой на русском языке!