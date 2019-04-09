Очередная жертва: взломщики орудуют на заправках

Если заправку Лемматси взломщик покинул с пустыми руками, с заправки Ляхте украли в большом количестве сигареты и бутылку алкогольного напитка, передает Tartu Postimees .

Это уже третий подобный случай за короткий промежуток времени. Помимо вчерашнего происшествия, в ночь на 13 марта взломали заправку этой же сети, но в поселке Кырвекюлла, где разбили стекло и украли различные табачные изделия. По предварительным данным, ущерб составил 300 евро.