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Очередная жертва: взломщики орудуют на заправках

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Заправка Лемматси после взлома.

ФОТО: Kristjan Teedema

Только вчера сообщалось, что в ночь на понедельник был совершен набег на заправку Лемматси. Через двадцать четыре часа та же судьба постигла и заправку Ляхте.

Если заправку Лемматси взломщик покинул с пустыми руками, с заправки Ляхте украли в большом количестве сигареты и бутылку алкогольного напитка, передает Tartu Postimees.

Точный размер ущерба и другие обстоятельства произошедшего еще выясняются.

Это уже третий подобный случай за короткий промежуток времени. Помимо вчерашнего происшествия, в ночь на 13 марта взломали заправку этой же сети, но в поселке Кырвекюлла, где разбили стекло и украли различные табачные изделия. По предварительным данным, ущерб составил 300 евро.

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