Вт, 9.04.2019
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B "Формуле-1" появится "Гран-при Голландии"

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Формулa-1

ФОТО: Paulo Whitaker / Reuters / Scanpix

В следующем году в календаре "Формулы-1" появится "Гран-при Голландии", сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным голландских СМИ, контракт на проведение гонок в Зандворте уже подписан на пять лет, начиная со следующего года. Но информация пока не подтверждена владельцами "Формулы-1".

"Гран-при Голландии" проводился в "Формуле-1" с 1952 года, но в середине 1980-х пропал из календаря. Если информация о гонке в Зандворте подтвердится, то в 2020 году в чемпионате может быть 23 этапа, поскольку уже известно о добавлении в календарь "Гран-при Вьетнама". При этом контракты с шестью организаторами "Гран-при" из нынешнего 21 пока не продлены.

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