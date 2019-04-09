Госкомпании жаждут приватизации: чем дольше тянуть, тем хуже

Заключившие коалиционное соглашение Центристская партия, EKRE и «Отечество» обещают приватизировать три госкомпании: Eesti Teed, Operail и Enefit Green. «Мы продадим долю в тех компаниях, которыми государство не обязано владеть в связи со стратегическими интересами», - пояснили партии.

Список приватизируемых предприятий сам по себе не нов и не оригинален. Речь о продаже Eesti Teed зашла еще в 2016 году, когда министром экономики был реформист Кристен Михал. После этого 100-процентная приватизация дорожной компании вошла в два коалиционных договора. «Поэтому очень странно, что мы все еще находимся в собственности государства, - заметил Андрес Агукас. – Государство не должно заниматься обслуживанием дорог. У государства есть более важные приоритеты».

Конкурируя с частными предприятиями на равных основаниях, Eesti Teed сразу потеряла несколько важных тендеров на приведение шоссе в порядок и понесла убытки.

Агукас убежден, что продать Eesti Teed надо как можно оперативнее. «Чем дольше с этим тянут, тем хуже. Если обещание продать прозвучало, надо его выполнить». Постоянное болтание в неопределенности и колебания плохо влияют на развитие фирмы: инвестиции не будут сделаны, а новые бизнес-направления и рынки будут не выбраны.

В конце прошлого года государство притормозило приватизацию Eesti Teed, поскольку стоимость фирмы заметно снизилась. Причина состоит в том, что государство отобрало у фирмы выгодные договоры, заключенные с Департаментом шоссейных дорог, и сделало рынок свободным. После этого, конкурируя с частными предприятиями на равных основаниях, Eesti Teed сразу потеряла несколько важных тендеров на приведение шоссе в порядок и понесла убытки.

По словам Агукаса, это недостаточный аргумент. «Когда у нас были внутренние договоры с Департаментом шоссейных дорог, у нашей компании не было никакой ценности», - сказал он, добавив, что на свободном рынке упали прибыли всех фирм, обслуживающих дороги. «Также в связи с открытием рынка было много одноразовых расходов. Но я бы не сказал, что ситуация была столь аховой и наша стоимость очень сильно упала».

Агукас дал понять, что ожидание и постоянное откладывание на потом не улучшит положения. «Стоимость фирмы сама по себе не начнет расти. Для этого все-таки надо захватывать новые рынки, инвестировать и постоянно расти. Сейчас мы не можем этого делать», - заметил Агукас. Он выразил надежду, что, поскольку приватизация Eesti Teed была первым пунктом экономической секции коалиционного договора, она будет реализована в первую очередь.

Быстро-быстро продавайте

Новая коалиция планирует приватизировать и 49% железнодорожно-логистической компании Operail. Глава фирмы Рауль Тоомсалу сказал, что ему нравится идея приватизации. «Зачастую, принимая решения в госфирмах, исходят из политики, особенно из того, близко ли выборы, а не из того, что коммерчески выгоднее всего», - пояснил Тоомсалу.