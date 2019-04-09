Госкомпании жаждут приватизации: чем дольше тянуть, тем хуже

Глава Eesti Teed AS Андрес Агукас посоветовал новому правительству как можно быстрее приватизировать фирму по обслуживанию дорог, поскольку постоянное промедление и нахождение между двух огней парализует их работу. Приватизацию поддерживает и глава Operail Рауль Тоомсалу, пишет Postimees.
Заключившие коалиционное соглашение Центристская партия, EKRE и «Отечество» обещают приватизировать три госкомпании: Eesti Teed, Operail и Enefit Green. «Мы продадим долю в тех компаниях, которыми государство не обязано владеть в связи со стратегическими интересами», - пояснили партии.
Список приватизируемых предприятий сам по себе не нов и не оригинален. Речь о продаже Eesti Teed зашла еще в 2016 году, когда министром экономики был реформист Кристен Михал. После этого 100-процентная приватизация дорожной компании вошла в два коалиционных договора. «Поэтому очень странно, что мы все еще находимся в собственности государства, - заметил Андрес Агукас. – Государство не должно заниматься обслуживанием дорог. У государства есть более важные приоритеты».
Конкурируя с частными предприятиями на равных основаниях, Eesti Teed сразу потеряла несколько важных тендеров на приведение шоссе в порядок и понесла убытки.
Агукас убежден, что продать Eesti Teed надо как можно оперативнее. «Чем дольше с этим тянут, тем хуже. Если обещание продать прозвучало, надо его выполнить». Постоянное болтание в неопределенности и колебания плохо влияют на развитие фирмы: инвестиции не будут сделаны, а новые бизнес-направления и рынки будут не выбраны.
В конце прошлого года государство притормозило приватизацию Eesti Teed, поскольку стоимость фирмы заметно снизилась. Причина состоит в том, что государство отобрало у фирмы выгодные договоры, заключенные с Департаментом шоссейных дорог, и сделало рынок свободным. После этого, конкурируя с частными предприятиями на равных основаниях, Eesti Teed сразу потеряла несколько важных тендеров на приведение шоссе в порядок и понесла убытки.
По словам Агукаса, это недостаточный аргумент. «Когда у нас были внутренние договоры с Департаментом шоссейных дорог, у нашей компании не было никакой ценности», - сказал он, добавив, что на свободном рынке упали прибыли всех фирм, обслуживающих дороги. «Также в связи с открытием рынка было много одноразовых расходов. Но я бы не сказал, что ситуация была столь аховой и наша стоимость очень сильно упала».
Агукас дал понять, что ожидание и постоянное откладывание на потом не улучшит положения. «Стоимость фирмы сама по себе не начнет расти. Для этого все-таки надо захватывать новые рынки, инвестировать и постоянно расти. Сейчас мы не можем этого делать», - заметил Агукас. Он выразил надежду, что, поскольку приватизация Eesti Teed была первым пунктом экономической секции коалиционного договора, она будет реализована в первую очередь.
Быстро-быстро продавайте
Новая коалиция планирует приватизировать и 49% железнодорожно-логистической компании Operail. Глава фирмы Рауль Тоомсалу сказал, что ему нравится идея приватизации. «Зачастую, принимая решения в госфирмах, исходят из политики, особенно из того, близко ли выборы, а не из того, что коммерчески выгоднее всего», - пояснил Тоомсалу.
В отличие от Агукаса Тоомсалу считает, что с приватизацией Operail нет никакой спешки, поэтому ее следует тщательно продумать. Прежде всего, у него вызвало сомнения и колебания то, что продать хотят всего 49%, т.е. меньшую долю. «Почему стратегический инвестор должен взойти на борт, если у него нет права решать?» - спрашивает Тоомсалу.
Один из вариантов мог бы состоять в том, что меньшую долю акций выкупит какой-нибудь финансовый инвестор, который даст Operail деньги для роста. «У нас довольно амбициозные планы, для которых нужно много дополнительных денег», - рассказал глава предприятия, отдельно выделив постройку локомотивов и бизнес по аренде вагонов.
Когда стоимость компании при поддержке инвестора будет увеличена, останется две возможности: продать целую фирму стратегическому инвестору с долгосрочным видением или выйти на биржу. «Такой способ действия дал бы нам возможность развиваться дальше, а государству заработать больше денег на продаже», - сказал Тоомсалу.
Поскольку моментов для размышления много, он советует правительству спокойно подумать и взвесить все плюсы и минусы. «Когда в прошлый раз зашла речь о нашей приватизации, сразу несколько предприятий стали настаивать, что скорее-скорее продавайте», - вспоминает Тоомсалу. Но тогда Operail (тогда носивший название EVR Cargo) был компанией, долго время несшей убытки, которую можно было приобрести по дешевке. За это время стоимость Operail значительно возросла.
Помимо приватизации компаний новая коалиция обещала вывести на Таллиннскую биржу дочку Eesti Energia, фирму, занимающуюся восстанавливаемой энергией, Enefit Green. Планируется нотировать на бирже 49% акций. Глава Enefit Green Ааво Кярмас сказал, что для них новой информации в коалиционном договоре не было. «Подготовка все время велась и мандат есть», - подтвердил он.
На вопрос о том, когда Enefit выйдет на биржу, Кярмас ответил, что не может это комментировать, поскольку этому препятствуют биржевые правила. «Когда придет время, мы сообщим», - пообещал он. Ранее ходили слухи о том, что фирма хочет выйти на биржу до Иванова дня 2019 года.