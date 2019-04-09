США не исключили санкций против Египта в случае закупки российских военных самолетов

В ответ на вопрос о реакции Вашингтона на приобретение Египтом российских самолетов СУ-35 в соответствии с достигнутым соглашением, чиновник сказал: "Страны, принимающие участие в таких сделках, должны знать, что мы очень ограничены в том, чтобы смягчить (последствия - прим.ред.)".

Он отметил, что США уже столкнулись с аналогичной ситуацией с Китаем, Индией и Турцией.

По его словам, США связаны законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA). Он предусматривает санкционные меры против тех, кто участвует в значительных сделках с российскими оборонными или разведывательными секторами.

"Мы действительно настоятельно призываем страны, которые хотят сохранить и расширить свои военные отношения с Соединенными Штатами, очень серьезно относиться к этому законодательству", - подчеркнул представитель Белого дома.

Между тем "Рособоронэкспорт" отрицает наличие контракта на поставку Су-35 Египту.

Россия готова поставить Египту многофункциональные истребители Су-35, но соответствующий контракт еще не подписан, заявил 26 марта "Интерфаксу" заместитель главы "Рособоронэкспорта" Сергей Корнев.