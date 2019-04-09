Продаются квартиры, находящиеся одновременно и в городе, и на лоне природы

Среди высоких сосен Hõbemetsa выросли дома с красивой современной архитектурой, жилье в которых отлично подходит тем, кто желает отгородиться от всепоглощающей рутины и растить своих детей в гармонии с природой, пишет Kodustiil.
Место расположения на границе Нымме и Хааберсти создает достаточную приватность многоквартирного дома, и в то же время все необходимое для жизни под боком: поблизости новые интересные места питания, а на расстоянии нескольких минут езды на автомобиле – торговые центры и ныммеский рынок.
Сейчас в жилом районе Hõbemetsa строят следующий, четырнадцатый по счету дом, который будет готов в январе 2020-го года. Однако квартиры уже в продаже.
Изюминку Hõbemetsa придает уникальное расположение и интересный ландшафт: плитняк, природные холмы, шумящие сосны. Расположение домов на территории 10 га, покрытой сосновым лесом, образует продуманное целое. Архитекторы тщательно учли рельеф местности и достаточную изоляцию зданий друг от друга. Природа сохранена максимально нетронутой, и более половины жилого района отведено под озеленение.
В результате грамотной планировки, использования современных материалов и качественного строительства получается удобный, уютный и практичный дом. Экономичные дома класса энергоэффективности «B» отличаются малыми расходами на содержание.
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