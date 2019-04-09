Келли Сильдару завоевала золото юниорского чемпионата мира, став самой успешной юниоркой в истории фристайла.

Сильдару обеспечила себе первое место уже в первой попытке, где показала результат 92,80 балла, опережая конкуренток из США и Великобритании на 15 и 11 баллов. Своей победой Сильдару также обеспечила себе звание самой успешной юниорки в сноуборд-фристайле, выиграв в общей сложности пять золотых медалей на чемпионатах мира с 2017 года. Есть у Келли в копилке и золото взрослого чемпионата мира, которое Сильдару завоевала в этом сезоне.