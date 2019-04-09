Вт, 9.04.2019
Это тотальное раскачивание эстонского внутреннего правопорядка, демократии и безопасности. Эвелин Сепп
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Решили взорвать на месте: под Таллинном найден снаряд, движение закрыто

Решили взорвать на месте: под Таллинном найден снаряд, движение закрыто

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Снаряд.

ФОТО: Põhja päästekeskus

Сегодня в 9.16 утра в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в волости Саку неподалеку от деревни Саутинымме в ходе землекопных работ найден объект, напоминающий взрывное устройство.

Прибывшие на место саперы установили, что это 150-миллиметровый снаряд времен Второй мировой войны.

Поскольку найденное взрывное устройство было невозможно транспортировать, его решили уничтожить на месте. Полиция проинформировала жителей близлежащих домов и временно закрыла движение на дороге близ Саустинымме. Возможны пробки.

Взрывные устройства могут быть очень разных размеров и форм. На то, как они выглядят, наложило отпечаток и время, которое может изменить их до неузнаваемости. Если вы найдете предмет, похожий на взрывное устройство, или вы не понимаете, с чем имеете дело, необходимо сразу же сообщить о находке по номеру 112", - сказал руководитель Северо-эстонской саперной группы Райдо Таалманн.

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