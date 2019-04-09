Решили взорвать на месте: под Таллинном найден снаряд, движение закрыто

Взрывные устройства могут быть очень разных размеров и форм. На то, как они выглядят, наложило отпечаток и время, которое может изменить их до неузнаваемости. Если вы найдете предмет, похожий на взрывное устройство, или вы не понимаете, с чем имеете дело, необходимо сразу же сообщить о находке по номеру 112", - сказал руководитель Северо-эстонской саперной группы Райдо Таалманн.