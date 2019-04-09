Полиция избавилась от терминов «мать» и «отец» в детских анкетах

В анкете для ходатайства о получении первого удостоверяющего личность документа ребенка еще в прошлом году первыми необходимо было заполнить данные матери и отца. Именно эти поля пропали из анкеты:

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Полгода назад полиция начала использовать новую анкету, где для заполнения данных родителей ребенка по-прежнему есть два поля, но оба носят название «родитель». Больше нет никаких уточнений, является родитель матерью или отцом, но необходимо отметить, какого родитель пола:

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По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, слова «мать» и «отец» заменили на «родитель» в связи с последними поправками в Законе о гражденстве.

«Анкета не устанавливается поставлением или другим правовым актом, а также никак не связана с Законом о сожительстве, - сказал пресс-секретарь. – Поскольку Закон о гражданстве использует термин "родитель", мы используем такое же понятие в анкете».