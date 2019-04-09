Удивительные имена в правительстве. Кто такие Кокк, Ярвик, Куузик и Кийк?

Незнакомые широкой общественности три кандидата в министры от партии EKRE имеют определенный опыт работы на уровне самоуправлений. И, напротив, мало кому известный кандидат в министры социальных дел от Центристской партии Танель Кийк – это тот человек, которого считают одним из инициаторов рождения этого правительства, пишет Postimees.
Как бывший судовой охранник заслужил доверие руководства партии
Нет причин, по которым неизвестный широкой общественности Рене Кокк не мог бы завоевать сердца сторонников EKRE. У него для этого есть все.
Кокк (39) является коренным рапламаасцем – он вырос в деревне и занимался сельским хозяйством. Когда-то он поддался соблазну переехать в расположенную неподалеку столицу и уже несколько лет зарабатывает на хлеб предпринимательской деятельностью.
Когда несколько лет назад Департамент шоссейных дорог хотел закрыть в Рапла свое бюро, занимающийся продажей и сдачей в аренду прицепов Кокк громогласно боролся против этого. Этим тогда еще зеленый политик серьезно повысил свои акции среди местных жителей и заслужил уважение от местных предпринимателей.
«У нас тут он очень уважаемый человек, - говорит предприниматель Тийт Рахкема. – Человек слова!»
И в местной политике Кокк пример для подражания. В партию он вступил в 2014 году и уже через год под его руководством EKRE открыла в Рапла свое отделение, из которого возник одни из самых сильных регионов партии.
На местных выборах в 2017 году Рапла стал одним из немногих мест, где EKRE попала в коалицию. Этим Кокк обеспечил себе и место председателя волостного собрания.
На этой волне не заставил себя ждать и самый яркий момент в политической карьере. На недавних выборах Кокк получил почти 1500 голосов и прошел в парламент, откуда теперь устремляется на должность министра.
Что он хочет сделать в роли министра окружающей среды, пока неизвестно. Конечно, многие ждут, что скажет министр о парижском договоре о климате. Сказал же руководитель партии Март Хельме несколько месяцев назад, что не считает стремление добиться целей этого договора важными, и что можно было бы подумать о расторжении договора о климате.
В прежней карьере Кокка особых соприкосновений с окружающей средой не было и можно предположить, что его привлечение в правительство – это одна из частей долгосрочных планов партии. Демонстрация успеха местной политики должна дать позитивный сигнал региональным отделениям партии.
В этом смысле к верхушке партии возник вопрос, почему на переговоры с будущими партнерами по коалиции пригласили политика, не имеющего опыта работы на республиканском уровне? Одной из причин считается его лояльное отношение к руководству партии.
Однако знающие его люди характеризуют его как заслуживающего доверия, лояльного, работящего и уравновешенного человека. Говорят, что Кокк – это человек, который вырос не в вате и не боится рабочих инструментов. В недавний день рождения он в течение дня получил более 135 поздравительных звонков от друзей и знакомых.
Менее известен факт о том, что в начале десятилетия Рене Кокк работал судовым охранником в Индийском океане. Когда в 2013 году в Индии задержали эстонских судовых охранников, Кокк с большим интересом следил за новостями. Среди 14 задержанных было несколько его хороших знакомых, а сам Кокк раньше тоже работал на том же судне - Seaman Guard Ohio.
«Интересных историй о нем не припоминается, поскольку Рене никогда не валял дурака»,- говорил старейшина деревни Ийра, расположенной в Рапласком уезде, Антс Кунингас. В той же деревне, прямо рядом с аэродромом в Куузику живет Кокк со своей семьей: «Но если он что-то обещает, то обязательно делает. Он говорит конкретно и выполняет договоренности. Вытянуть из него что-то очень сложно».
И Postimees вчера не удалось разговорить будущего министра. Кокк сказал лишь, что новые министры дадут интервью в среду. Так договорились в партии.
Друг Беларуси из Ярваканди
Нынешний тюрисец Март Ярвик (63) долгих 16 лет был волостным старейшиной Ярваканди в Рапламаа, а теперь он является кандидатом на пост министра сельской жизни. Состоявший до 2013 года в рядах «Отечества», на последних местных выборах в 2017 году Ярвик уже по спискам EKRE он набрал 67 голосов, которых хватило, чтобы попасть в волостное собрание.
По данным местной газеты Raplamaa Sõnumid, реформист Таави Рыйвас называл его в частной беседе одним из крупнейших препятствий для проведения административной реформы. Ярвик жестко заявлял, что в принудительном порядке Ярваканди себя присоединить не позволит. Теперь Ярваканди является частью Кехтна, а Ярвик таким образом потерял волость, которой руководил.
Волостной старейшина поглотившей его волости Кехтна Индрек Куллам («Отечество») сказал, что в итоге Ярвик понял: Кехтна, как окружающая волость, уже опоясала Ярваканди, разумно было присоединиться. Если местные жители говорят, что Ярвик передал Ярваканди с кучей долгов, то Куллам высказывается о нем мягче: «Такой маленькой волостью было сложно руководить, бюджетные проблемы неизбежны. Дотация на объединение помогла это компенсировать».
Еще о прежних временах вспоминают, как при двух волостях Ярвик и тогдашний кехтнаский старейшина, реформист Калле Тоомет воевали друг с другом и хотели передвинуть границы волостей. Спорили о двух деревнях.
Проработавший 14 лет в Рапламааском союзе самоуправлений Ярвик был там активистом направленной на Беларусь деятельности, и каждый год сам посещал эту страну. Исполнительный директор союза Сильви Оямуру («Отечество») вспоминает, что у них были налажены дружеским связи с одним районом, а Ярвик каждую весну ездил туда на фольклорный фестиваль.
В 1990-х Ярвик привозил в деревни сушилки для зерна, являясь представителем финской фирмы в Восточной Европе. Когда позже союз самоуправлений совершал выезды в уезде, Ярвик постоянно показывал другим: «Смотри, эту сушилку привез я!»
Ярвик и сам держал маленький хутор и возделывал поля, поэтому, как считает, Оямуру, с сельской жизнью он знаком не понаслышке. «Хотя его знания об окружающей среде должны быть больше, у него есть и соответствующее образование», - добавила Оямуру, отметив, что Ярвик вышел из известной семьи ученых-аграриев и академиков. В Ярваканди также знают, что он дальний родственник крупного предпринимателя Олега Гросся. В 2015 году в Ярваканди открыли магазин Grossi, который построили с рекордной скоростью – от первого ковша экскаватора до открытия магазина прошло всего три месяца.
Для жителей Рапламаа новость о назначении Ярвика министром стала сюрпризом. Удивляются, поскольку Ярвик в последнее время был успешным предпринимателем (аудит энергии и использования ресурсов), зачем ему еще пост министра? На нынешних парламентских выборах он получил от избирателей Харьюмаа и Рапламаа 223 голоса и не прошел в парламент.
Беспартийный партийный перебежчик из Раквере
Кандидат от партии EKRE на пост министра внешней торговли и ИТ Марти Куузик (48) будучи беспартийным по спискам EKRE получил на парламентских выборах в Ляэне-Вирумаа 657 голосов и не попал в парламент. Перед местными выборами 2017 года Партия реформ уже успела сообщить, что представлявших до сих пор их партию в городской управе Куузис баллотируется в горсобрание по спискам белок, но уже через месяц нынешний кандидат в министры заявил, что разочаровался в партии и будет пытаться попасть в горсобрание в рядах EKRE. Это очень удивило местных жителей.
Являющийся в горсобрании заместителем председателя комиссий по образованию и спорту Куузик разозлился на отношение коалиции к историческому здании гимназии в Раквере – от содержания государственной гимназии решили отказаться. Куузик страстно боролся за сохранение школы. Осенью по спискам EKRE он набрал 173 голоса и попал в городское собрание. В то же время, до 2012 года он являлся членом фракции социал-демократов.
В фирму Threod Systems, занимающуюся производством военных дронов, Куузик ушел осенью прошлого года с должности руководителя Раквереского спортивного центра, сказав, что это предложение, от которого он не может отказаться. Руководивший пять лет местным спортхоллом Куузик сам не участвовал ни в известных раквереских спортивных мероприятиях, ни в ночных забегах, организуемых центром. Местные жители знают, что он болеет за волейбол, которым занимался на любительском уровне в молодости.
Будущий представитель эстонского бизнеса за рубежом и сам владеет тремя маленькими фирмами. Из позапрошлогоднего оборота в 34 000 евро фирмы недвижимости OÜ Vergi Puhkemaja половина была прибылью. За годы фирма без работников накопила 153 000 нераспределенной прибыли.
У фирмы AA Aiapostid, созданной в 2008 году вместе с братом Виллу Куузиком и Маргусом Кала, был план начать производить изгороди, но за 11 лет до этого так и не дошли. Та же троица работает и в фирме Metallihoov, которая, согласно экономическом отчету, занимается арендой жилых помещений, имея годовой оборот около 2000 евро.
Куузику, как частному лицу, так и через фирмы, принадлежат участки земли в Ляэне-Вирумаа: квартиры в центре Раквере на площади Туру и улице Выйду, две недвижимости в деревне Мядапеа и еще несколько в деревне Клооди. В декабре он пожертвовал партии 2000 евро.
Главный архитектор коалиции Танель Кийк
Утверждение центриста Танеля Кийка (30) в должности министра социальных дел считают премией за хорошую работу на партию. Его важнейшей заслугой является – обеспечение поста премьер-министра для Центристской партии. Именно Кийка считают архитектором создаваемого правящего союза.
«Он стал четким политиком. Он руководствуется не совестью и принципами, а прагматикой и конъюнктурой», - говорит один из разочаровавшихся в Кийке.
Но многие люди заверяют, что с взглядами EKRE Кийк не согласен. Неожиданный для многих ход дел объясняется так: «Может быть, во время заключения коалиционного договора он смог увидеть более широкую картину».
Кийк – хороший руководитель, иногда даже холодный и расчетливый, не дающий волю эмоциям. «Он создал нам все предвыборные платформы для выборов в органы самоуправлений, Рийгикогу и Европейский парламент. Он до мелких деталей вникает в суть вопроса, оперирует статистикой, цифрами и сравнениями», - сказал однопартиец.
Поэтому повешение было лишь вопросом времени. Теперь в Центристской партии беспокоятся о том, кто мог бы заменить Кийка на посту руководителя бюро премьер-министра.
Юри Ратас – это фасад, а Танель Кийк – это его послания, политика и решения. Так характеризуют тандем Ратас-Кийк. Но слабой стороной Кийка называют небольшую известность. Это доказывает и урожай голосов на выборах (237), который не принес места в парламенте.
Ратас работает с Кийком в паре уже семь лет. И хотя первый советник страны примерно одного роста с Ратасом, баскетболисты бы сказали, что он скорее борец: взгляд из-под бровей, плечи чуть вперед. «Борец» - это не совсем образ, этот вид спорта ему знаком.
Еще в школьные годы было ясно, что политика – это его страсть. На уроках истории или обществоведения в Кадриоргской немецкой гимназии, где рассказывали об эстонской политике, Кийк всегда брал слово. Споры между Кийком и учителем часто продолжались на протяжении всего урока.
Брат Хольгер Кийк характеризует Танеля, как всегда готового помочь и очень ответственного человека. Он рассказал, как в школьные годы живущей в Мухумаа бабушке было тяжело двигаться после падения, и она не могла сама заботиться о своих козах. Танель поехал в Мухумаа и провел там все рождественские каникулы, помогая ей: доил коз, давал им сено и ходил в магазин.
Работоспособность Кийка, который в сентябре станет отцом, удивляет всех: «Такое ощущение, что у некоторых людей в сутках все же больше, чем 24 часа». Ни больничных, ни отпусков он не берет.
Мастер параллельного процессинга, – что с точки зрения науки считается невозможным – Кийк может свободно вести логическую и содержательную беседу и в то же время упереться взглядом в телефон и набирать сообщение. Единственным недостатком называют то, что ему свойственно постоянно опаздывать.