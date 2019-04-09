Удивительные имена в правительстве. Кто такие Кокк, Ярвик, Куузик и Кийк?

Как бывший судовой охранник заслужил доверие руководства партии

Нет причин, по которым неизвестный широкой общественности Рене Кокк не мог бы завоевать сердца сторонников EKRE. У него для этого есть все.

Кокк (39) является коренным рапламаасцем – он вырос в деревне и занимался сельским хозяйством. Когда-то он поддался соблазну переехать в расположенную неподалеку столицу и уже несколько лет зарабатывает на хлеб предпринимательской деятельностью.

Когда несколько лет назад Департамент шоссейных дорог хотел закрыть в Рапла свое бюро, занимающийся продажей и сдачей в аренду прицепов Кокк громогласно боролся против этого. Этим тогда еще зеленый политик серьезно повысил свои акции среди местных жителей и заслужил уважение от местных предпринимателей.

«У нас тут он очень уважаемый человек, - говорит предприниматель Тийт Рахкема. – Человек слова!»

И в местной политике Кокк пример для подражания. В партию он вступил в 2014 году и уже через год под его руководством EKRE открыла в Рапла свое отделение, из которого возник одни из самых сильных регионов партии.

На местных выборах в 2017 году Рапла стал одним из немногих мест, где EKRE попала в коалицию. Этим Кокк обеспечил себе и место председателя волостного собрания.

На этой волне не заставил себя ждать и самый яркий момент в политической карьере. На недавних выборах Кокк получил почти 1500 голосов и прошел в парламент, откуда теперь устремляется на должность министра.

Что он хочет сделать в роли министра окружающей среды, пока неизвестно. Конечно, многие ждут, что скажет министр о парижском договоре о климате. Сказал же руководитель партии Март Хельме несколько месяцев назад, что не считает стремление добиться целей этого договора важными, и что можно было бы подумать о расторжении договора о климате.

В прежней карьере Кокка особых соприкосновений с окружающей средой не было и можно предположить, что его привлечение в правительство – это одна из частей долгосрочных планов партии. Демонстрация успеха местной политики должна дать позитивный сигнал региональным отделениям партии.

В этом смысле к верхушке партии возник вопрос, почему на переговоры с будущими партнерами по коалиции пригласили политика, не имеющего опыта работы на республиканском уровне? Одной из причин считается его лояльное отношение к руководству партии.

Однако знающие его люди характеризуют его как заслуживающего доверия, лояльного, работящего и уравновешенного человека. Говорят, что Кокк – это человек, который вырос не в вате и не боится рабочих инструментов. В недавний день рождения он в течение дня получил более 135 поздравительных звонков от друзей и знакомых.