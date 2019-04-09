Пилот перепутал кнопки и устроил панику на борту самолета

«Сначала отключились информационные табло и свет, затем выпали кислородные маски и прозвучало объявление с просьбой их надеть», — поделился один из пассажиров, 24-летний Митчелл Уэбб.

Через несколько минут экипаж призвал пассажиров проигнорировать объявление, так как оно включилось из-за технической ошибки, и один из бортпроводников пообещал устранить неполадки в системе, пишет lenta.ru.

«И даже после всей этой паники мы не получили от пилота ни извинений, ни объяснений», — пожаловался Уэбб.