Вт, 9.04.2019
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Пилот перепутал кнопки и устроил панику на борту самолета

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Хитроу аэропорт.

ФОТО: Steve Parsons / PA Wire/PA Images

В самолете авиакомпании British Airways, летевшем рейсом Сингапур — Лондон, начался переполох после того, как пилот перепутал кнопки в своей кабине. Об этом сообщает The Sun.

«Сначала отключились информационные табло и свет, затем выпали кислородные маски и прозвучало объявление с просьбой их надеть», — поделился один из пассажиров, 24-летний Митчелл Уэбб.

Через несколько минут экипаж призвал пассажиров проигнорировать объявление, так как оно включилось из-за технической ошибки, и один из бортпроводников пообещал устранить неполадки в системе, пишет lenta.ru.

«И даже после всей этой паники мы не получили от пилота ни извинений, ни объяснений», — пожаловался Уэбб.

Однако позже авиакомпания принесла извинения пассажирам в электронных сообщениях и сообщила, что пытается разобраться в инциденте.

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