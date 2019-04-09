Таави Аас и Раймонд Кальюлайд восстановили свои мандаты в горсобрании Таллинна

Таллиннская городская избирательная комиссия по личным просьбам Таави Ааса, Тыниса Мельдера, Раймонда Кальюлайда и Марека Юргенсона восстановила их полномочия в качестве членов городского собрания столицы.
Об этом сообщила пресс-служба мэрии Таллинна, отметив, что с связи с этим прекращены депутатские полномочия Игоря Кравченко, Мирослава Березовского, Анны Крыловой и Инги Румянцевой.
Одновременно городская избирательная комиссия продлила приостановку депутатских полномочий Виктора Васильева до окончания его полномочий как депутата Рийгикогу и полномочий Марии Юферевой-Скуратовски - до 31 августа сего года.