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  • Таави Аас и Раймонд Кальюлайд восстановили свои мандаты в горсобрании Таллинна

Таави Аас и Раймонд Кальюлайд восстановили свои мандаты в горсобрании Таллинна

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Таави Аас и Раймонд Кальюлайд.

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Таллиннская городская избирательная комиссия по личным просьбам Таави Ааса, Тыниса Мельдера, Раймонда Кальюлайда и Марека Юргенсона восстановила их полномочия в качестве членов городского собрания столицы.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии Таллинна, отметив, что с связи с этим прекращены депутатские полномочия Игоря Кравченко, Мирослава Березовского, Анны Крыловой и Инги Румянцевой.

Одновременно городская избирательная комиссия продлила приостановку депутатских полномочий Виктора Васильева до окончания его полномочий как депутата Рийгикогу и полномочий Марии Юферевой-Скуратовски - до 31 августа сего года.

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