Скончался известный эстонский футболист и арбитр Владимир Щетинин

Как игрок Щетинин завоевал золото чемпионата ЭССР в 1982 году в составе таллиннского "Темпо", в 1983 и 1984 годах с "Темпо" Щетинин выигрывал серебро. После окончания игровой карьеры Владимир Щетинин стал футбольным арбитром. В 1993 году Щетинин стал первым судьей из Эстонии, который был назначен на международный официальный матч: он обслуживал в качестве бокового арбитра встречу отборочного турнира между женскими сборными Финляндии и Венгрии.