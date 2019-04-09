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Скончался известный эстонский футболист и арбитр Владимир Щетинин

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Поминальная свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

На 67-м году жизни скончался неоднократный призер чемпионатов ЭССР по футболу, футбольный арбитр и тренер Владимир Щетинин, сообщает пресс-служба Эстонского футбольного союза.

Как игрок Щетинин завоевал золото чемпионата ЭССР в 1982 году в составе таллиннского "Темпо", в 1983 и 1984 годах с "Темпо" Щетинин выигрывал серебро. После окончания игровой карьеры Владимир Щетинин стал футбольным арбитром. В 1993 году Щетинин стал первым судьей из Эстонии, который был назначен на международный официальный матч: он обслуживал в качестве бокового арбитра встречу отборочного турнира между женскими сборными Финляндии и Венгрии.

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