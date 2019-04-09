Профсоюз требует повысить минималку работникам культуры до 1458 евро

Как отмечается в пресс-релизе TALO, переданном BNS, профсоюз направил руководителям уходящего правительства — премьер-министру Юри Ратасу, министру госуправления Янеку Мягги и министру культуры Индреку Саару письмо с предложением организовать переговоры об условиях оплаты труда и минимальной ставке зарплаты работников культуры — членов профсоюза на 2020 год.

TALO также ходатайствует об увеличении объема государственного трудового пособия детским и юношеским тренерам до одного уровня с минимальной ставкой оплаты труда работника культуры, обладающего специфическими особыми знаниями, то есть, до 1458 евро в месяц.

TALO выступает и за увеличение по меньшей мере на 7% фонда зарплаты для мотивации тех работников культуры с высшим образованием - членов профсоюза, чья брутто-зарплата уже превышает минимальный уровень, а также вспомогательного персонала.

Кроме того, TALO ходатайствует о приравнивании зарплаты педагогов с уровнем оплаты труда учителей основной школы и гимназии. Для этого профсоюз предлагает найти в госбюджете дополнительные средства для обеспечения основного финансирования местными самоуправлениями в совокупности с законодательными гарантиями.

При этом TALO считает целесообразным начать коллективные переговоры при первой возможности параллельно с работой над проектом госбюджета следующего года.

TALO на переговорах представляет целый ряд профсоюзных организаций Эстонии — Союз работников культуры, Союз театров, Союз тренеров, профсоюз творческих работников телевидения, профсоюз технических работников радио и телевидения, Союз журналистов, Союз музыки, профсоюз работников художественных учебных заведений.