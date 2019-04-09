Fiat Chrysler заплатит Tesla, чтобы избежать штрафов за чрезмерные выбросы своих машин в ЕС

В рамках сделки, сумма которой не разглашается, электрокары Tesla в ЕС будут учитываться как машины FCA. Подобная схема продаж квот выбросов производителями экологически чистых машин действует и в США, но до сих пор этот бизнес не приносил Tesla больших денег – судя по отчетам, компания Маска заработала на этом около 600 млн долларов за последние три года, пишет Newsru.com.

Концерн FCA, владеющий рядом известных автобрендов, в прошлом году объявил о планах инвестировать свыше 10 млрд долларов к 2022 году для увеличения числа электрических и гибридных машин в линейке выпускаемых моделей. Однако эксперты отмечали, что этот план не позволит FCA снизить средний объем выбросов своих машин до 95 граммов СО2 на километр пути (целевой показатель 2021 года для Евросоюза, превышение которого будет наказываться штрафами). В прошлом году объем выбросов машин FCA составил примерно 123 грамма СО2 на километр. Соглашение с Tesla может помочь FCA избежать миллиардных экологических штрафов в ЕС.

Напомним, в середине марта сообщалось, что концерн FCA вынуждена будет отозвать 862,5 тыс. автомобилей в США из-за превышения норм вредных выбросов. Отзыву подлежат модели Dodge Journey, Chrysler 200/Dodge Avenger, Dodge Caliber и Jeep Compass/Patriot, выпускавшиеся с 2011 года. Отзыв будет осуществляться поэтапно в течение года – для решения проблемы с выбросами на автомобилях заменят компоненты каталитического нейтрализатора отработанных газов.

Этот масштабный отзыв машин связан с расследованием Агентства охраны окружающей среды США (EPA) в отношении FCA, в рамках которого ведомство проверяло выбросы различных автомобилей, произведенных компанией. Решение об отзыве компания приняла добровольно, и не исключено, что по мере выявления новых нарушений, компании придется отозвать и другие автомобили.