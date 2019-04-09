Смерть на стройке: фирма, несмотря на запрет, хочет продолжить работы

Департамент полиции и погранохраны сообщил 8 марта, что в Тарту на строительном объекте на Кунгла, 38 произошло обрушение в ходе работ по утеплению фундамента. В результате обрушения работник строительной фирмы Mercur Trust оказался между стеной дома и бетонной конструкцией и погиб, пишет Postimees.

В тот же день в результате проверки сотрудник Трудовой инспекции установил, что безопасность работников Mercur Trust не обеспечена: в канаве нет ни перемычек, ни других поддерживающих грунт приспособлений, которые уберегают от обрушения. Согласно предписанию инспекции, с трех сторон дома на краю канавы складировались горы земли, крупные камни и строительный мусор.

Трудовая инспекция посчитала, что Mercur Trust OÜ нарушил требования по здравоохранению и безопасности работников, согласно которым для работы в канаве надо использовать в качестве меры предосторожности поддержки или перемычки.

Также, по данным инспекции, строительная фирма нарушила требования, согласно которым горы почвы, материалы и средства передвижения должны быть в стороне от канавы. В предписании говорится, что в результате нарушений фирмы возникло обрушение в канаве, где погиб один работник.

В результате проверки Трудовая инспекция в тот же день остановила работы на строительном объекте.

Фирма не согласна с претензиями инспекции и хочет продолжить работу

По словам представителя Mercur Trust, при строительстве не проводились работы по утеплению фундамента, а велись работы по установке гидроизоляции – вода проходила через фундамент, поэтому были необходимы неотложные гидроизоляционные, чтобы избежать нанесения большего ущерба.

Предприятие утверждает, что на краю канавы ничего не складировалось, но после обрушения у инспекторов могло остаться такое впечатление, поскольку участок земли, отделяющий край и материалы, обрушился, но это не означает, что перед обрушением на краю складировали грунт», - написала предприятие, оспаривая предписание Трудовой инспекции.

Фирма утверждает, что в канаве была и поддержка, которой являлась бетонная конструкция, то есть бетонные столбы, соединенные бетонным поясом.

Поэтому Mercur Trust не согласен с утверждениями Трудовой инспекции и считает, что нарушений не было. Также не согласен Mercur Trust с утверждением, что обрушение произошло из-за нарушений.