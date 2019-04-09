Залог в полмиллиона не помог: предполагаемого главаря преступной группировки оставили под арестом

Суд решил, что на данном этапе судебного производства не оправдано изменение меры пресечения на более легкую.

На прошлой неделе присяжный адвокат Оливер Няэс заявил на предварительном заседании, что суд мог бы перевести Хирва под электронный надзор или освободить его под залог в 500 000 евро. Госпрокурор Кати Рейтсак отметила, что эта сумма не является достаточной.

Присяжный адвокат Райво Лаус подал просьбу об освобождении Гаммера по состоянию здоровья. По мнению суда, риск совершения обвиняемыми новых преступлений не позволяет заменить арест электронным надзором.

Решение суда может быть обжаловано в течение 15 дней.

Судья назначил экспертизу для проверки состояния здоровья Гаммера.

В рамках переданного в суд уголовного дела Хирва и Гаммера обвиняют в руководстве преступным сообществом, а пятеро мужчин и три женщины обвиняются в принадлежности к объединению. Согласно обвинению, 60-летний Хирв и 55-летний Гаммер с 2008 года руководили преступным сообществом, деятельность которого была направлена на совершение экономических преступлений с целью извлечения материальной выгоды.

В рамках уголовного дела арестовано имущество на сумму более 1,3 млн евро, в том числе ценные украшения, произведения искусства, огнестрельное оружие, чучела животных и прочее. Кроме того, на недвижимость обвиняемых установлены ипотеки на сумму более 3,8 млн евро.