Вт, 9.04.2019
В Европейском союзе нет диктата одной идеологии и уже тем более одной партии. Кармо Тюйр
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Остались считанные дни: стало известно, когда в Таллинне заработает колесо обозрения

Остались считанные дни: стало известно, когда в Таллинне заработает колесо обозрения

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Колесо T1.

ФОТО: Super Skypark

До открытия колеса обозрения на крыше торгового центра T1 Mall of Tallinn остаются считанные дни. Уже с четверга колесо будет доступно для всех желающих, говорится на странице в Facebook Skywheel of Tallinn.

Официальное открытие пройдет в 12 часов в четверг, 11 апреля.

Аттракцион сможет поднять посетителей на высоту 120 метров над уровнем моря. Стоимость билета на колесо обозрения составит 10 евро, одна поездка продолжается 12 минут.

В обычной гондоле шесть мест, но есть и такая, в которой четыре кресла, обтянутых красной кожей, сообщил ранее портал rus.err.ee. Ее арендуют полностью и стоимость поездки в такой ВИП-гондоле будет стоить около 100 евро.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ