Остались считанные дни: стало известно, когда в Таллинне заработает колесо обозрения

До открытия колеса обозрения на крыше торгового центра T1 Mall of Tallinn остаются считанные дни. Уже с четверга колесо будет доступно для всех желающих, говорится на странице в Facebook Skywheel of Tallinn.
Официальное открытие пройдет в 12 часов в четверг, 11 апреля.
Аттракцион сможет поднять посетителей на высоту 120 метров над уровнем моря. Стоимость билета на колесо обозрения составит 10 евро, одна поездка продолжается 12 минут.
В обычной гондоле шесть мест, но есть и такая, в которой четыре кресла, обтянутых красной кожей, сообщил ранее портал rus.err.ee. Ее арендуют полностью и стоимость поездки в такой ВИП-гондоле будет стоить около 100 евро.