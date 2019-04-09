Apple выпустит компьютеры с экраном mini-LED уже в этом году

По сообщению зарубежных СМИ, Apple начнет использовать дисплеи, выполненные по технологии mini-LED, уже в этом году. Подобные экраны будут применены для нового iMac с дисплеем диагональю 31,6 дюйма, который ожидается во втором или третьем квартале этого года.
Также экраны mini-LED будут использоваться для 10- и 12-дюймовых планшетов iPad, которые будут представлены в четвертом квартале 2020 года или в первом квартале 2021 года, пишет ixbt.com. Наконец, 15- и 17-дюймовые ноутбуки MacBook, которые компания покажет в первой половине 2021-го, также получат экраны mini-LED.
Такой прогноз сделал известный аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), который утверждает, что блок подсветки (BLU) для нового iMac с экраном диагональю 31,6 дюйма будет состоять из около 500 светодиодов размером 600 микрон, а поставщиком этих светодиодов выступит японская компания Nichia. В цепочке поставок комплектующих для новой техники Apple, оснащенной подобными экранами, будут также Epistar, LG Display и Radiant Opto-Electronics.
Apple привлекает новая дисплейная технология из-за широкой цветовой гаммы, высокой контрастности и динамического диапазона.