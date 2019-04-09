Apple выпустит компьютеры с экраном mini-LED уже в этом году

Также экраны mini-LED будут использоваться для 10- и 12-дюймовых планшетов iPad, которые будут представлены в четвертом квартале 2020 года или в первом квартале 2021 года, пишет ixbt.com. Наконец, 15- и 17-дюймовые ноутбуки MacBook, которые компания покажет в первой половине 2021-го, также получат экраны mini-LED.