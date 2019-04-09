Фото: архитекторы представили проект плавучего города на 10 тысяч человек

Как пишет New Atlas, концепция была подготовлена в рамках Новой программы развития городов ООН. Поводом для создания проекта плавучего города послужили опасения, связанные с вероятным ростом уровня Мирового океана, который может привести к затоплению многих городов. Так, в релизе проект говорится, что к 2050 году 90% крупнейших городов мира пострадают от роста уровня моря. Миллионы людей лишатся жилья, а городская инфраструктура будет уничтожена.

Пока что концепция BIG остается лишь концепцией, но если бы проект был реализован, то город под названием Oceanix City имел бы площадь 75 га и располагался бы на нескольких объединенных плавучих платформах. Шесть кластеров жилых платформ с населением в 1650 человек каждый, архитекторы предлагают разместить вокруг центральной гавани. Высота зданий в городе не превышает семи этажей для обеспечения низкого центра тяжести и снижения парусности. В качестве строительного материала архитекторы предлагают использовать бамбук и другие экологически чистые материалы. На плоских крышах авторы проекта предлагают разместить солнечные панели.

As as the world finds itself on increasingly uncertain footing, this concept for a floating city is getting serious traction. https://t.co/fH9wEEzcPj @BjarkeIngels pic.twitter.com/2pI4Trj8Sw — MotherNatureNetwork (@MotherNatureNet) 7 апреля 2019 г.