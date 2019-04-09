Игрок лондонского "Челси" в пьяном виде устроил аварию в Лондоне

Как сообщает The Sun, прошедшей ночью после вечеринки хавбек синих на своей машине врезался в чужой автомобиль.

Он и женщина, которая его сопровождала, а также водитель другого автомобиля получили небольшие травмы. В настоящее время Дринкуотер находится под стражей, а полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Инцидент произошёл незадолго до того, как «Челси» на своём поле в матче Премьер-лиги обыграл «Вест Хэм Юнайтед».