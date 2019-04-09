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Игрок лондонского "Челси" в пьяном виде устроил аварию в Лондоне

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File photo dated 10-01-2018 of Chelsea's Danny Drinkwater.

ФОТО: Adam Davy / PA Wire/PA Images

Полузащитник «Челси» Дэниел Дринкуотер арестован полицией по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и за участие в ДТП.

Как сообщает The Sun, прошедшей ночью после вечеринки хавбек синих на своей машине врезался в чужой автомобиль.

Он и женщина, которая его сопровождала, а также водитель другого автомобиля получили небольшие травмы. В настоящее время Дринкуотер находится под стражей, а полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Инцидент произошёл незадолго до того, как «Челси» на своём поле в матче Премьер-лиги обыграл «Вест Хэм Юнайтед».

«Мы в курсе событий, но хотим установить все факты, прежде чем что-либо комментировать", — заявил представитель лондонской команды.

29-летнему английскому хавбеку предъявили обвинения, затем Дринкуотера отпустили. Заседание по делу в Стокпортском суде назначено на 13 мая. 

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