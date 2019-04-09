Андрес Вийземанн о II пенсионной ступени: идет война стрекоз и муравьев

Цель должна состоять в том, чтобы люди, выходя в будущем на пенсию, материально были более обеспечены, чем сегодня. Для этого необходимо следить, чтобы пенсионные накопления с каждым годом росли. И чем быстрее, тем лучше. Если же - будь то в результате деятельности политиков или руководителей фондов - полностью или частично потратить или потерять накопленный капитал, для общества это будет провалом.

Некоторые пункты, вписанные в коалиционный договор, прекрасно подходят тем, кому хватало дисциплины в течение последние 17 лет, помимо платежей в пенсионный фонд, экономить и инвестировать определенную часть своих доходов. Но таких людей, к сожалению, очень мало. Для пенсионных фондов нужно, чтобы у гражданина хватало капитала, на который в старости можно было бы прожить. Цель пенсионной реформы, проведенной в 2002 году, состояла в том, чтобы заставить людей копить и принудительно, и добровольно. С помощью страховых компаний можно было добровольно составить портфель третьей ступени из фондов, возглавляемых иностранными фондовыми управляющими.

Добровольная третья ступень никогда не была очень популярной: я подозреваю, что одной из причин этого были волатильные результаты и, вероятно, производительность, которая была в среднем даже ниже, чем у фондов второй ступени. Низкая популярность третьей ступени подтверждает, что хотя государство предлагает для экономии и накопления налоговые льготы, даже это не заставляет среднестатистического человека задуматься о будущем: к дню зарплаты предыдущая уже полностью потрачена.

В теории можно, конечно, утверждать, что люди не копят из упрямства, поскольку их заставляют копить, а если сделать накопление добровольным, большинство станет капиталистами, которые регулярно откладывают накапливаемый капитал, чтобы он работал, инвестируют в новые товары и услуги и создают новые рабочие места. В этой логике заставляет усомниться то, что пропагандисты этой теории – сами не лучшие образцы такого поведения при накоплении капитала. Зачастую у них даже нет фонда второй ступени. По сути, происходящее вокруг пенсионных фондов – это конфликт между стрекозами и муравьями.

Хелир-Вальдор Сеэдер обещал, что деньги, изъятые из пенсионных фондов, можно будет использовать для возврата кредитов с высокой процентной ставкой. Я вполне уверен, что деньги, изъятые из пенсионных фондов, будут использованы в качестве требуемого взноса для новых кредитов. Значительная слабость в теории стрекоз (тех, кто разрушает пенсионные фонды второй ступени) в том, что в их экономических моделях нет места капиталу.