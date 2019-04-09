Алексей Воронов обжаловал своей арест в окружном суде

Подозреваемый в коррупции нарвский политик Алексей Воронов обжаловал в Тартуском окружном суде свое заключение под стражу.
По информации rus.err.ee, в поданной в суд жалобе Воронов упирает на то, что он более не занимает ключевых постов и, находясь на свободе, не сможет повлиять на уголовное производство.
Тартуский окружной суд пока не принял жалобу к рассмотрению.
В начале апреля, как писал rus.err.ee, Алексей Воронов отстранился от руководства муниципальной фирмой Narva Vesi, покинул Нарвское городское собрание, в котором он занимал пост председателя правящей фракции Kodulinn Narva, и вышел из совета Нарвской больницы.
Политик был арестован 27 марта в рамках расследования дела о коррупции.