Вт, 9.04.2019
Это тотальное раскачивание эстонского внутреннего правопорядка, демократии и безопасности. Эвелин Сепп

Алексей Воронов обжаловал своей арест в окружном суде

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Алексей Воронов.

ФОТО: Николай Андреев

Подозреваемый в коррупции нарвский политик Алексей Воронов обжаловал в Тартуском окружном суде свое заключение под стражу.

По информации rus.err.ee, в поданной в суд жалобе Воронов упирает на то, что он более не занимает ключевых постов и, находясь на свободе, не сможет повлиять на уголовное производство.

Тартуский окружной суд пока не принял жалобу к рассмотрению.

В начале апреля, как писал rus.err.ee, Алексей Воронов отстранился от руководства муниципальной фирмой Narva Vesi, покинул Нарвское городское собрание, в котором он занимал пост председателя правящей фракции Kodulinn Narva, и вышел из совета Нарвской больницы.

Политик был арестован 27 марта в рамках расследования дела о коррупции.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ