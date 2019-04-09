Исследование: более 80% гостей готовы поставить отелям низкую оценку за плохое интернет-соединение

К такому выводу приводит исследование, проведенное поставщиком интернет-услуг Hotel Internet Services (HIS). Об этом пишет Travel Daily News.

Компания HIS обнародовала результаты собственного исследования, в котором приняли участие несколько сотен туристов и отельеров. Целью опроса было продемонстрировать, насколько за последние четыре года выросли требования гостей отелей к качеству доступа в интернет, сообщает turizm.ru.

Как выяснилось, с 2015 года, когда проводилось последнее аналогичное исследование, увеличилось количество мощных гаджетов у постояльцев, а это в свою очередь привело к росту нагрузки на гостиничные сети WiFi. Кроме того, эксперты выяснили, что для 90% постояльцев возможность бесплатного доступа в интернет в отеле является важнейшим критерием выбора. Еще 58% заявили, что качество услуг WiFi с большой долей вероятности повлияет на их решение о бронировании.

Исследование также показало, что более 90% отельеров часто сталкиваются с гостями, желающими подключить более одного электронного устройства. В 2015 году этот показатель находился на отметке 60%. Следует также отметить растущее разнообразие типов устройств. Например, на 16% выросло число постояльцев, имеющих умные часы. Значительно увеличилось число желающих смотреть на большом экране телевизора трансляции с персональных устройств. Таких путешественников порядка 65%. Все это — повод для перестройки существующих сетей Wi-Fi в отелях. Иначе, телекоммуникационный коллапс неизбежен.

В HIS отметили, что во многих гостиницах сервисы WiFi изначально были разработаны для обслуживания одного устройства на номер. Поэтому теперь владельцам необходимо срочно приступить к обновлению своих сетей. Для сохранения лояльности и уровня удовлетворенности гостей отели просто вынуждены перестраиваться.