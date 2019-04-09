В Нарве пятилетний малыш сбежал от спящих родственников и один бродил по городу

Пятилетнему малышу совсем не понравилось, что взрослые вмешались, к тому же он испугался и расплакался. Буквально через несколько минут подбежала его бабушка, которая повсюду разыскивала внука, рассказывают сотрудники Нарвского отдела полиции на своей странице в Facebook.

Позже выяснилось, что бабушка и дедушка вечером уложили внука спать, но ребенку вдруг очень захотелось в McDonald’s. Мальчик подождал, пока дедушка и бабушка уснут, переоделся, вышел из дома и аккуратно закрыл за собой дверь. Через какое-то время бабушка проснулась, в испуге обнаружила, что внука нет дома и бросилась его искать. К поискам подключился и дедушка, который прочесывал одно направление, а бабушка побежала по дороге, по которой они обычно отводят внука в садик. Увидев вдалеке машины полиции и скорой помощи, она поняла, что там и её внук. К счастью, мальчик не успел уйти от дома далеко, и полицейские заметили его достаточно быстро.

Подаренный полицейскими плюшевый мишка и примчавшаяся на место бабушка помогли малышу успокоиться.

Конечно, дети в любом возрасте хотят быть самостоятельными, поэтому важно постоянно им напоминать, что на улице они могут попасть в опасные ситуации. Желательно, чтобы родители всегда были в курсе, где и с кем находится его ребенок. Если, например, ребенок хочет пойти гулять один, желательно сразу договориться, как далеко он может уйти от дома, во сколько должен вернуться и как в случае необходимости с ним можно связаться.