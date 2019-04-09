В Нарве пятилетний малыш сбежал от спящих родственников и один бродил по городу
В прошлый четверг поздним вечером патрульные полицейские Каспар и Марта заметили в Нарве малыша, который один бродил по городу и явно что-то искал. Стражи порядка сразу же направились к малышу, чтобы выяснить, где его родители, почему и куда он идет один. Параллельно вызвали на место скорую помощь, чтобы убедиться, что с ребенком все в порядке.
Пятилетнему малышу совсем не понравилось, что взрослые вмешались, к тому же он испугался и расплакался. Буквально через несколько минут подбежала его бабушка, которая повсюду разыскивала внука, рассказывают сотрудники Нарвского отдела полиции на своей странице в Facebook.
Позже выяснилось, что бабушка и дедушка вечером уложили внука спать, но ребенку вдруг очень захотелось в McDonald’s. Мальчик подождал, пока дедушка и бабушка уснут, переоделся, вышел из дома и аккуратно закрыл за собой дверь. Через какое-то время бабушка проснулась, в испуге обнаружила, что внука нет дома и бросилась его искать. К поискам подключился и дедушка, который прочесывал одно направление, а бабушка побежала по дороге, по которой они обычно отводят внука в садик. Увидев вдалеке машины полиции и скорой помощи, она поняла, что там и её внук. К счастью, мальчик не успел уйти от дома далеко, и полицейские заметили его достаточно быстро.
Подаренный полицейскими плюшевый мишка и примчавшаяся на место бабушка помогли малышу успокоиться.
Конечно, дети в любом возрасте хотят быть самостоятельными, поэтому важно постоянно им напоминать, что на улице они могут попасть в опасные ситуации. Желательно, чтобы родители всегда были в курсе, где и с кем находится его ребенок. Если, например, ребенок хочет пойти гулять один, желательно сразу договориться, как далеко он может уйти от дома, во сколько должен вернуться и как в случае необходимости с ним можно связаться.
Выше описанная история, к счастью, закончилась хорошо. В подобных случаях следует как можно быстрее связаться с полицией, позвонив по номеру 112. Тогда полицейские сразу же направят все силы на поиски ребенка, благодаря чему вероятность быстро найти пропавшего ребенка гораздо выше.