Нападение на женщину: прохожий бросился спасать жертву и оказался в больнице

Мелиса Буркевича обвиняют в том, что он в состоянии наркотического опьянения 25 декабря прошлого года на улице Кунгла в Валга напал на женщину. Он несколько раз толкнул ее, в результате чего она упала на землю и ударилась головой.

На помощь жертве поспешил прохожий, которого Буркевич неоднократно ударил кулаком и ногой в лицо и область головы. В результате этого пострадавший упал минимум два раза. В Валгаской больнице у него обнаружили перелом носа, раны головы, которые надо было зашивать, повреждения слизистой оболочки губы, поверхностную рану и небольшой отек, а также ссадины в области макушки. У женщины в больнице зафиксировали шишку на голове и головную боль.

Суд признал Буркевича виновным в тяжком нарушении общественного порядка с применением насилия. Его приговорили к году тюрьмы. Ему не придется сидеть за решеткой, если в течение 18 месяцев испытательного срока он не совершит новое преступление и будет следовать требованиям контроля.