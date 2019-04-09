Картина дня: смерть на железной дороге, новая терминология в детских анкетах и споры вокруг II пенсионной ступени

Направлявшийся в Таллинн поезд насмерть сбил человека

Сегодня в 7.10 утра в Тюри поезд насмерть сбил 52-летнюю женщину. Читать далее...

Полиция избавилась от терминов «мать» и «отец» в детских анкетах

Департамент полиции и погранохраны убрал из анкет для ходатайства о получении первых документов ребенка термины «мать» и «отец», заменив их на «родитель». Читать далее...

Удивительные имена в правительстве. Кто такие Кокк, Ярвик, Куузик и Кийк?

Незнакомые широкой общественности три кандидата в министры от партии EKRE имеют определенный опыт работы на уровне самоуправлений. А мало кому известный кандидат в министры социальных дел от Центристской партии Танель Кийк – это тот человек, которого считают одним из инициаторов рождения этого правительства. Читать далее...

Скончался известный эстонский футболист и арбитр Владимир Щетинин

На 67-м году жизни скончался неоднократный призер чемпионатов ЭССР по футболу, футбольный арбитр и тренер Владимир Щетинин. Читать далее...

Деньги из второй пенсионной ступени можно будет снять в течение двух лет после заявления

Подписанный в понедельник коалиционный договор Центристской партии, Консервативной народной партии (EKRE) и Isamaa ("Отечество") предусматривает возможность гибкого распоряжения накопленными во второй пенсионной ступени средствами. Читать далее...

Андрес Вийземанн о II пенсионной ступени: идет война стрекоз и муравьев

Коалиционные партии должны были бы четко формулировать проблему, которую они хотят решить и описать процесс, как предложенные ими решения приведут к желаемому результату. Не может быть целью осуществление какой-либо деятельности, целью должно быть достижение результата. Читать далее...

Остались считанные дни: стало известно, когда в Таллинне заработает колесо обозрения

До открытия колеса обозрения на крыше торгового центра T1 Mall of Tallinn остаются считанные дни. Читать далее...

Залог в полмиллиона не помог: предполагаемого главаря преступной группировки оставили под арестом

Во вторник Харьюский уездный суд решил оставить под арестом обвиняемых в управлении преступной группировкой бизнесменов Хуберта Хирва и Павла Гаммера. Читать далее...

Смерть на стройке: фирма, несмотря на запрет, хочет продолжить работы

В Тарту на улице Кунгла 8 марта произошел трагический несчастный случай, в результате которого погиб рабочий. Трудовая инспекция после несчастного случая запретила строительной фирме продолжать работу, поскольку нашла несколько недочетов в обеспечении безопасности работников. Но фирма оспаривает это решение и требует разрешить продолжить строительство. Читать далее...

В пруду Валуоя нашли труп

Сегодня около семи утра в Вильянди в искусственном озере Валуоя нашли тело пожилого мужчины. Читать далее...

Госкомпании жаждут приватизации: чем дольше тянуть, тем хуже

Глава Eesti Teed AS Андрес Агукас посоветовал новому правительству как можно быстрее приватизировать фирму по обслуживанию дорог, поскольку постоянное промедление и нахождение между двух огней парализует ее работу. Читать далее...

Трудовой спор: водители автобусов требуют зарплату в размере 1200 евро в месяц

Транспортный профсоюз желает, чтобы с 2020 года минимальная зарплата водителей автобусов, работающих на полную ставку, составляла 1200 евро в месяц. Поскольку предприятия не намерены столько платить, для решения трудового спора водители автобусов обратились к государственному примирителю. Читать далее...

Осторожно, брачные аферисты! Иностранцы развели доверчивых жительниц Эстонии на деньги