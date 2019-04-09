Таллиннский убийца и серийный насильник может избежать тюрьмы

Присяжный адвокат Айвар Эннок считает, что следует аннулировать вынесенный 39-летнему Нурму обвинительный приговор, а его дело должен вновь рассмотреть новый состав уездного суда.

Опираясь на материалы следствия, адвокат считает, что Нурма следует признать невменяемым и назначить ему принудительное психиатрическое лечение.

В качестве альтернативы адвокат предлагает аннулировать приговор уездного суда в том, что касается меры наказания, и приговорить Нурма не к пожизненному сроку лишения свободы.

Решение уездного суда по одному из пунктов обвинения оспорила и окружной прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Наталья Мийлвеэ, которая считает, тем не менее, что назначенный Нурму пожизненный срок заключения должен остаться без изменений.

Окружной суд пока не приступал к рассмотрению апелляционных жалоб и не назначал сроков.

19 февраля Харьюский уездный суд признал Энрико Нурма виновным в изнасиловании двух женщин и убийстве одного мужчины и приговорил к пожизненному заключению.

Того же наказания на проходивших за закрытыми дверям судебных прениях требовала и Мийлвеэ.

Защитник Нурма заявил, что его клиент невменяем и что вместо тюрьмы его следует направить на принудительное лечение.

В то же время, последняя судебно-психиатрическая экспертиза признала Нурма вменяемым.

Пыхьяская окружная прокуратура обвинила Нурма в убийстве родившегося в 1972 году мужчины, изнасиловании двух женщин и ограблении.

Согласно обвинению, Нурм совершил преступления в период 12-15 ноября 2017 года.

Согласно обвинению, в 18.30 часов 12 ноября 2017 года Нурм напал на женщину на опушке рощи в районе ипподрома в Таллинне и оттащил ее в рощу, где избил ее, отнял у нее мобильный телефон, документы и банковскую карту, изнасиловал ее и сбежал.

Позже выяснилось, что Нурм после этого отправился к банкомату и с помощью банковской карты пострадавшей снял 600 евро.

Ночью 13 ноября 2017 года Нурм напал на другую женщину за гаражами в таллиннском районе Копли.

«Паттерн поведения обвиняемого был и в тот раз тем же. К счастью, крики женщины услышал мужчина, пришедший ей на помощь. Благодаря этому преступление не получилось довести до конца, обвиняемый сбежал с места преступления», - сказала Мийлвеэ BNS.

15 ноября 2017 года Нурм пришел к знакомому мужчине, отнял у него банковскую карту и убил его жестоким образом.

«Установлено, что мужчине неоднократно наносились удары ножом в спину, живот и шею. Кроме того, жертве ножом выкололи оба глаза. Данные следствия указывают на то, что мотивом убийства было желание использовать дом жертвы для проживания», - сказала прокурор.

По версии следствия, после убийства Нурм планировал снять деньги с помощью украденной банковской карты и совершить еще несколько убийств.

По словам главы криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, по первому поступившему сообщению о преступлении полиция поняла, что мужчина крайне опасен и его следует быстро задержать.

«Делом занялись криминальная полиция, констебли, подразделение быстрого реагирования и патрули. Решающую роль в задержании мужчины сыграли хорошее чутье службы по преступлениям против личности, быстрый обмен информацией между коллегами и поступавшая от населения информация», - сказал Тамбре.

Полиция узнала, что на странице мужчины в социальной сети содержатся указания на опасное поведение. Именно эти подсказки позволили полиции быстрее идентифицировать и задержать мужчину.

По словам Тамбре, при задержании мужчины следователи в прямом смысле слова действовали наперегонки со временем. «К сожалению, один человек погиб, но я уверен, что задержание мужчины предотвратило дальнейшие тяжкие преступления», - отметил он.

Нурм ранее неоднократно привлекался к ответственности в уголовном порядке, в том числе за изнасилование.