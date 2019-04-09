Таллиннский убийца и серийный насильник может избежать тюрьмы

Защитник осужденного на пожизненное заключение за изнасилования и убийство Энрико Нурма добивается признания его клиента невменяемым и его отправки на принудительное лечение вместо тюрьмы.
Присяжный адвокат Айвар Эннок считает, что следует аннулировать вынесенный 39-летнему Нурму обвинительный приговор, а его дело должен вновь рассмотреть новый состав уездного суда.
Опираясь на материалы следствия, адвокат считает, что Нурма следует признать невменяемым и назначить ему принудительное психиатрическое лечение.
В качестве альтернативы адвокат предлагает аннулировать приговор уездного суда в том, что касается меры наказания, и приговорить Нурма не к пожизненному сроку лишения свободы.
Решение уездного суда по одному из пунктов обвинения оспорила и окружной прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Наталья Мийлвеэ, которая считает, тем не менее, что назначенный Нурму пожизненный срок заключения должен остаться без изменений.
Окружной суд пока не приступал к рассмотрению апелляционных жалоб и не назначал сроков.
19 февраля Харьюский уездный суд признал Энрико Нурма виновным в изнасиловании двух женщин и убийстве одного мужчины и приговорил к пожизненному заключению.
Того же наказания на проходивших за закрытыми дверям судебных прениях требовала и Мийлвеэ.
Защитник Нурма заявил, что его клиент невменяем и что вместо тюрьмы его следует направить на принудительное лечение.
В то же время, последняя судебно-психиатрическая экспертиза признала Нурма вменяемым.
Пыхьяская окружная прокуратура обвинила Нурма в убийстве родившегося в 1972 году мужчины, изнасиловании двух женщин и ограблении.
Согласно обвинению, Нурм совершил преступления в период 12-15 ноября 2017 года.
Согласно обвинению, в 18.30 часов 12 ноября 2017 года Нурм напал на женщину на опушке рощи в районе ипподрома в Таллинне и оттащил ее в рощу, где избил ее, отнял у нее мобильный телефон, документы и банковскую карту, изнасиловал ее и сбежал.
Позже выяснилось, что Нурм после этого отправился к банкомату и с помощью банковской карты пострадавшей снял 600 евро.
Ночью 13 ноября 2017 года Нурм напал на другую женщину за гаражами в таллиннском районе Копли.
«Паттерн поведения обвиняемого был и в тот раз тем же. К счастью, крики женщины услышал мужчина, пришедший ей на помощь. Благодаря этому преступление не получилось довести до конца, обвиняемый сбежал с места преступления», - сказала Мийлвеэ BNS.
15 ноября 2017 года Нурм пришел к знакомому мужчине, отнял у него банковскую карту и убил его жестоким образом.
«Установлено, что мужчине неоднократно наносились удары ножом в спину, живот и шею. Кроме того, жертве ножом выкололи оба глаза. Данные следствия указывают на то, что мотивом убийства было желание использовать дом жертвы для проживания», - сказала прокурор.
По версии следствия, после убийства Нурм планировал снять деньги с помощью украденной банковской карты и совершить еще несколько убийств.
По словам главы криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, по первому поступившему сообщению о преступлении полиция поняла, что мужчина крайне опасен и его следует быстро задержать.
«Делом занялись криминальная полиция, констебли, подразделение быстрого реагирования и патрули. Решающую роль в задержании мужчины сыграли хорошее чутье службы по преступлениям против личности, быстрый обмен информацией между коллегами и поступавшая от населения информация», - сказал Тамбре.
Полиция узнала, что на странице мужчины в социальной сети содержатся указания на опасное поведение. Именно эти подсказки позволили полиции быстрее идентифицировать и задержать мужчину.
По словам Тамбре, при задержании мужчины следователи в прямом смысле слова действовали наперегонки со временем. «К сожалению, один человек погиб, но я уверен, что задержание мужчины предотвратило дальнейшие тяжкие преступления», - отметил он.
Нурм ранее неоднократно привлекался к ответственности в уголовном порядке, в том числе за изнасилование.
В Эстонии с учетом Нурма содержится 41 пожизненный заключенный.