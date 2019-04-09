Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 2017-й

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.
В 2017 году было построено здание национального архива Noora в Тарту.
Архитектор: Иллимар Труверк, Сандер Аас, 2013–2014. Конструктор: DMT Insenerid OÜ. Генеральный подрядчик строительства: YIT Ehitus AS, 2014–2016. Бетонные работы: Savekate OÜ. Бетонные элементы: Talot AS.
Премия за внутреннюю архитектуру целевого капитала архитектуры Эстонского капитала культуры за 2017 год
Символически: накануне сотой годовщины Эстонской Республики было завершено строительство нового здания национального архива Noora, хранящего наши исторические ценности. Расположенное в Тарту в Маарьямыйза на улице Ноорусе здание обеспечило выход на новый уровень хранения и восстановление архивных документов и сделало архив более привлекательным для людей. В здании в целом насчитывается двадцать шесть хранилищ, и все они размещены в напоминающих бетонные сундуки корпуса.
Была поставлена задача создать крайне прочное строение, которое могло бы пережить пожары, штормы, проблемы с электроснабжением и нападения. Рабочие помещения разрезанного атриумом напополам здания снаружи покрывает текстильное покрытие с узором, крыло с хранилищами - серые бетонные плиты, напоминающие листочки бумаги с загнутыми углами, сам же атриум медный.