Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 2017-й

Символически: накануне сотой годовщины Эстонской Республики было завершено строительство нового здания национального архива Noora, хранящего наши исторические ценности. Расположенное в Тарту в Маарьямыйза на улице Ноорусе здание обеспечило выход на новый уровень хранения и восстановление архивных документов и сделало архив более привлекательным для людей. В здании в целом насчитывается двадцать шесть хранилищ, и все они размещены в напоминающих бетонные сундуки корпуса.