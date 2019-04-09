Скандал в центре Таллинна: собака пьяной женщины набросилась на прохожего

К приезду патруля собака была на поводке, также на месте была полиция, которую вызвал специалист по отлову собак. К сожалению, заявитель к этому моменту уже ушел. Владелец собаки, молодая женщина, была в состоянии сильного опьянения и вела себя вызывающе и агрессивно. Собака, немецкая овчарка, которой около полутора лет, по оценке блюстителей порядка, не была агрессивна, но была в смятении и двигаясь взад-вперед с пьяной женщиной снова сорвалась с поводка. Поскольку агрессивная женщина нарушила общественный порядок, полиция была вынуждена отвези ее протрезвляться. Сопровождавший ее мужчина увел собаку с места происшествия.

МуПо напоминает, что, согласно предписанию Таллинна о содержании собак и кошек, собака не должна находиться в общественном месте без поводка, даже если речь идет о спокойном и послушном животном. Даже самая спокойная собака может повести себя непредсказуемо и не послушать владельца. В МуПо неоднократно сталкивались с такими случаями. Что касается поведения нетрезвого владельца собаки, то видео говорит само за себя. Алкоголь и содержание животных не сочетаются, тем более, когда речь идет о молодом животном, особенно восприимчивом к внешним раздражителям. Каждая травма в будущем может привести к агрессивности, от которой избавиться будет уже сложно.