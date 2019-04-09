Райво Хейн: эстонцы не начнут копить сами

Так что мы находимся в таком положении, что нужно беспокоиться о старости. Мы создали обязательные пенсионные фонды, которые в будущем должны хоть чуть-чуть уберечь людей от бедной старости. Законы предписывают управляющим фондов жесткие условия с той целью, чтобы сохранить хотя бы минимум накопленных денег. Естественно производительность таких фондов ниже деятельности с большими рисками. Если добавить плату за управление, хорошо, если фонды вообще производят реальную производительность. К счастью, пока они это делали.

Но теперь мы пришли туда, где «Отечество» и создаваемая коалиция решили, что люди достаточно умны, чтобы начать самим инвестировать деньги. Разрушение второй ступени, или якобы ее улучшение (особенно системы выплаты) это – самая настоящая политическая демагогия, которую Хелир-Валдор Сеэдер смог пропихнуть ногами и через это вновь добраться до приятного государственного пирога.

Поскольку я сам всю свою жизнь занимаются инвестированием, я знаю, насколько тяжело этому научиться, разобраться и как внимательно нужно следить за происходящим, чтобы суметь принять правильные решения. Я заплатил огромные деньги за обучение, и должен признать, что часть моих инвестиционных решений будет аукаться мне и через 25 лет. И все же, оценивая риски и имея знания, я смог сэкономить до 10 процентов производительности в год, что обеспечит нормальный пассивный доход сейчас и в будущем.

И тут внезапно, когда у всех граждан уже теперь есть возможность добровольно инвестировать или напрямую в финансовые рынки или через третью ступень, все «Отечество» поет, будто свалившись с неба, общую песню про убыточность второй ступени и разумность людей самостоятельно размещать свои деньги. Столько инвестиционных счетов у нас есть? Сколько людей добровольно вложили деньги в третью ступень? Сколько у нас пенсионных счетов? Есть тут противоречие, господин Сеэдер? Так называемая проба сладкого пирога с детьми красочно показывает, сколько людей вообще способны предпринять такой сложный путь, как инвестирование.

Конечно, как политик Сеэдер понял, что принятие на себя ответственности его не касается, поскольку в будущем правительстве его не видно. Мина замедленного действия, у которой значение имеет только нынешний момент, отправляет его к тем детям, которые сразу съедают свой пирог и не могут подождать полчаса, чтобы получить еще и второй. Именно так поступит большинство людей, которые заберут своих деньги из ступени. Новые телефоны и сладкие пироги ведь так и ждут, чтобы их купили. Особенно цинично читать, как эгоистичный руководитель «Отечества» перекладывает в будущем свое содержание на плечи своих детей, которые являются его «пенсионной ступенью».

А чего тут теперь, давайте вообще прекратим сбор социального налога – будем его выплачивать людям в виде зарплаты. И содержание армии прекратим, поскольку каждый нормальный гражданин сам может защитить себя с оружием в руках. Акциз на топливо тоже можно раздать народу, который может во время толок заделать дыры в асфальте! И дальше, чего останавливаться на полпути? Не кажется демагогией? А я думаю, что нет!

Но, конечно, это – демагогия.

И еще в назидание: недвижимость в виде собственного дома – это не инвестиция, это – расходы. Это сложно понять людям, которые никогда никуда не инвестировали. Но цель же оправдывает средства.