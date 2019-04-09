Райво Хейн: эстонцы не начнут копить сами

В Эстонии 700 000 пенсионных счетов и 30 000 счетов ценных бумаг. Другими словам, лишь меньше пяти процентов населения сталкивались с инвестициями, поэтому наивно полагать, что после пенсионной реформы они научатся к этому ответственно относиться, пишет в Postimees предприниматель Райво Хейн.
Создатель современной пенсионной системы, стародавний канцлер Германии Отто фон Бисмарк явно переворачивается в гробу. За 140 лет мир изменился. Сегодня создание пенсии в десятки раз дороже, чем тогда, по одной простой причине – изменилась демографическая ситуация. Небольшую часть пожилых людей сто лет назад сменила империя стариков, которую должно содержать сокращающееся количество работающих людей. И не только у нас эта пирамида повернулась основанием вверх.
Высшей целью каждого человека должна быть способность справляться с сами собой и в самом почтенном возрасте. Для этого в действительности имеется очень простой способ – пожизненное накопление и инвестирование. Мудрость гласит, что богат тот, кто живет на проценты от процентов. Это означает экспоненциальное, длящееся десятилетиями накопление имущества. Если у тебя завалялись 1000 евро, которые в 20 лет ты куда-то вложишь, то при семи процентах годовой производительности к 65 годам ты скопишь почти на 30 000 евро больше, чем если вложишь их в 30 лет.
Длящееся всю жизни инвестирование является осознанным увеличением своего имущества через периодическое инвестирование своих накоплений и доходов. В идеале это должно длиться всю жизнь. На разных жизненных этапах и в разном возрасте меняются и стратегии. Чем ты моложе, тем больше риска (акции, кредиты, предпринимательство), и чем старше – тем ты консервативнее (акции, долговые расписки, индексные фонды, недвижимость). Цель не потратить свои инвестиции, а жить на полученную от них прибыль – проценты, дивиденды, проценты капитала.
А особо продвинутые могли бы подумать о том, чтобы прекратить работать за зарплату и начать инвестировать в свою предпринимательскую деятельность. То есть вместо того, чтобы инвестировать в работу за зарплату с малой производительностью и высокими рисками, инвестировать в предпринимательство с неограниченной производительностью. Отрицательная сторона тут – неудача, но все позитивное – главным образом, экономическая и временная свобода – с лихвой это перевешивает.
Старость – это не жуткое время. Ужас – это бедность и старость. Болезни и старость – это ужас. Голод и старость – это ужас. Говорят, что деньги не делают счастливым, но помогают оставаться здоровым и жить нормальной жизнью.
В школах детям преподают экономику и инвестиции, но картина печальна. Знание финансовой грамотности в учебных программах нет. Учителя экономики – часто пожилые дамы, которые не приобрели в жизни ни одной ценной бумаги или которые даже не представляют, как покупать акции на бирже. Все это позже отражается на жизни учеников – они не обучены копить и не особо в курсе инвестирования, чтобы улучшить свой уровень жизни. Это незнание переходит к их детям. Все это доказывает количество ценных бумаг в Эстонии. Есть 30 000 счетов, на которых имеется хотя бы одна ценная бумага. Вспомним тут, что пенсионные счета есть у 700 000 граждан. Другими словам, меньше пяти процентов людей реально сталкивались с инвестированием.
Так что мы находимся в таком положении, что нужно беспокоиться о старости. Мы создали обязательные пенсионные фонды, которые в будущем должны хоть чуть-чуть уберечь людей от бедной старости. Законы предписывают управляющим фондов жесткие условия с той целью, чтобы сохранить хотя бы минимум накопленных денег. Естественно производительность таких фондов ниже деятельности с большими рисками. Если добавить плату за управление, хорошо, если фонды вообще производят реальную производительность. К счастью, пока они это делали.
Но теперь мы пришли туда, где «Отечество» и создаваемая коалиция решили, что люди достаточно умны, чтобы начать самим инвестировать деньги. Разрушение второй ступени, или якобы ее улучшение (особенно системы выплаты) это – самая настоящая политическая демагогия, которую Хелир-Валдор Сеэдер смог пропихнуть ногами и через это вновь добраться до приятного государственного пирога.
Поскольку я сам всю свою жизнь занимаются инвестированием, я знаю, насколько тяжело этому научиться, разобраться и как внимательно нужно следить за происходящим, чтобы суметь принять правильные решения. Я заплатил огромные деньги за обучение, и должен признать, что часть моих инвестиционных решений будет аукаться мне и через 25 лет. И все же, оценивая риски и имея знания, я смог сэкономить до 10 процентов производительности в год, что обеспечит нормальный пассивный доход сейчас и в будущем.
И тут внезапно, когда у всех граждан уже теперь есть возможность добровольно инвестировать или напрямую в финансовые рынки или через третью ступень, все «Отечество» поет, будто свалившись с неба, общую песню про убыточность второй ступени и разумность людей самостоятельно размещать свои деньги. Столько инвестиционных счетов у нас есть? Сколько людей добровольно вложили деньги в третью ступень? Сколько у нас пенсионных счетов? Есть тут противоречие, господин Сеэдер? Так называемая проба сладкого пирога с детьми красочно показывает, сколько людей вообще способны предпринять такой сложный путь, как инвестирование.
Конечно, как политик Сеэдер понял, что принятие на себя ответственности его не касается, поскольку в будущем правительстве его не видно. Мина замедленного действия, у которой значение имеет только нынешний момент, отправляет его к тем детям, которые сразу съедают свой пирог и не могут подождать полчаса, чтобы получить еще и второй. Именно так поступит большинство людей, которые заберут своих деньги из ступени. Новые телефоны и сладкие пироги ведь так и ждут, чтобы их купили. Особенно цинично читать, как эгоистичный руководитель «Отечества» перекладывает в будущем свое содержание на плечи своих детей, которые являются его «пенсионной ступенью».
А чего тут теперь, давайте вообще прекратим сбор социального налога – будем его выплачивать людям в виде зарплаты. И содержание армии прекратим, поскольку каждый нормальный гражданин сам может защитить себя с оружием в руках. Акциз на топливо тоже можно раздать народу, который может во время толок заделать дыры в асфальте! И дальше, чего останавливаться на полпути? Не кажется демагогией? А я думаю, что нет!
Но, конечно, это – демагогия.
И еще в назидание: недвижимость в виде собственного дома – это не инвестиция, это – расходы. Это сложно понять людям, которые никогда никуда не инвестировали. Но цель же оправдывает средства.
Стыдно, господин Сеэдер, стыдно!