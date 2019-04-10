Большой балет в Йыхви! Фестиваль откроет «Анна Каренина» по-итальянски

Поклонникам балета предстоит оценить эксклюзивный репертуар. 29 апреля в Йыхвиском концертном зале можно будет увидеть балет «Анна Каренина», созданный по одноименному роману Льва Толстого эстонским хореографом Теэтом Каском специально для итальянской труппы.

Театр танца Balletto di Milano – необычное явление в балетном мире. В этом частном театре предъявляются высочайшие требования к уровню мастерства танцоров, которым доверено представлять на сцене созданные только для этой труппы постановки. Теэт Каск говорит, что он не ставил целью пересказать роман Льва Толстого. Это драматическая история любви в восприятии современного человека. В балете использованы произведения П.И. Чайковского разных лет: «Элегия», «Меланхолическая серенада», «Шесть романсов» и другие. «Очевидно, что музыка Чайковского как нельзя лучше подходит для данной постановки, ведь писатель и композитор были современниками и жили в одном культурном пространстве», ‒ отметил Каск.

Важный аккорд фестиваля приходится на 4 мая. Эстонский Национальный балет покажет в Йыхви нашумевшую постановку «Трамвай "Желание"» по мотивам одноименной пьесы Теннесси Уильямса, за которую писатель в свое время был удостоен Пулитцеровской премии. Из международного сотрудничества английского театрального режиссера Нэнси Меклер и хореографа Аннабель Лопес Очоа – наполовину колумбийки, наполовину бельгийки – выросла уникальная балетная постановка. Эстонским танцорам предстоит передать необычные переплетения драмы и танца. В роли солистки на сцену выйдет блистательная балерина Алена Шкатула. В постановке также занят известный танцовщик Евгений Гриб, удостоенный за этот спектакль балетной премии 2017 года.