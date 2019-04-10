Фото: в Таллинне продается квартира с лучшим видом в городе

Включенный в список культурного наследия UNESCO Старый город уникален. В нем, как мы знаем, сохранилось большинство исторических зданий и сооружений - от жилых до сакральных. Ратушная площадь, без сомнения, жемчужина нашего Старого города.

ФОТО: KV.EE

В продажу поступила квартира, из окон которой можно постоянно любоваться ратушей. Это то самое редкое предложение, когда жителям квартиры будут доступны все радости Старого города со всеми вытекающими из этого последствиями. Рестораны, бутики, галереи не только в пешей доступности: они практически в вашем же подъезде.

ФОТО: KV.EE

Из окон квартиры открывается потрясающий вид на Ратушную площадь, а в тихий внутренний дворик выходит терраса площадью 23 м2.

ФОТО: KV.EE

В квартире находятся: большая светлая гостиная с открытой кухней, две спальни, просторная прихожая и чулан. Для хранения вещей предназначены вместительные шкафы в спальне, прихожей и гостиной.

Гостиную отапливает и украшает камин.

ФОТО: KV.EE